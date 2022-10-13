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Swedbank о мошенниках: в Эстонии процветает фишинг на русском языке

Аймур-Яан Кескель
Swedbank о мошенниках: в Эстонии процветает фишинг на русском языке
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Деньги.
Деньги. Фото: Urmas Luik

На технологической конференции TechDay Elisa Stage выступил руководитель отдела предотвращения финансовых преступлений Swedbank Танель Пярсс, который рассказал о признаках наиболее распространенных схем мошенничества.

На мероприятии, организованном Elisa, представитель банка Танель Пярсс рассказал, что большинство схем мошенничества, распространенных в настоящее время в Эстонии, являются мошенничеством с инвестициями, когда клиента пытаются убедить инвестировать или предлагают «помощь» для доступа к банковскому счету клиента.

Также распространены мошеннические звонки, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка и спрашивают у клиентов пароли для доступа к их счетам. «Банк не спрашивает коды PIN1 и PIN2», – предупредил он. Такая афера называется фишингом. Мошенники связываются с жертвой по телефону и электронной почте, реже в социальных сетях. Большинство мошеннических звонков совершается на русском языке.

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