На технологической конференции TechDay Elisa Stage выступил руководитель отдела предотвращения финансовых преступлений Swedbank Танель Пярсс, который рассказал о признаках наиболее распространенных схем мошенничества.
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Swedbank о мошенниках: в Эстонии процветает фишинг на русском языке
Swedbank о мошенниках: в Эстонии процветает фишинг на русском языке
На мероприятии, организованном Elisa, представитель банка Танель Пярсс рассказал, что большинство схем мошенничества, распространенных в настоящее время в Эстонии, являются мошенничеством с инвестициями, когда клиента пытаются убедить инвестировать или предлагают «помощь» для доступа к банковскому счету клиента.
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