Swedbank о мошенниках: в Эстонии процветает фишинг на русском языке

На мероприятии, организованном Elisa, представитель банка Танель Пярсс рассказал , что большинство схем мошенничества, распространенных в настоящее время в Эстонии, являются мошенничеством с инвестициями, когда клиента пытаются убедить инвестировать или предлагают «помощь» для доступа к банковскому счету клиента.

Также распространены мошеннические звонки, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка и спрашивают у клиентов пароли для доступа к их счетам. «Банк не спрашивает коды PIN1 и PIN2», – предупредил он. Такая афера называется фишингом. Мошенники связываются с жертвой по телефону и электронной почте, реже в социальных сетях. Большинство мошеннических звонков совершается на русском языке.