В Доме Хопнера продолжится увлекательный экскурс в историю Таллинна

«Как поссорился граф Стенбок с бароном фон Унгерн-Штернбергом»

15 декабря 2022 года в 18:00

Лектор: Артур Модебадзе

Что может получиться, если два высокопоставленных представителя Эстляндского рыцарства возненавидят друг друга? Какой самый большой дворянский особняк появился из-за этого в Таллинне, и при чем здесь остров Хийумаа? Тираж какой книги был почти полностью раскуплен и уничтожен в 1807 году? Как ненависть одного человека может привести к созданию огромного числа литературных произведений и даже оперы?

Экскурсии

«Бременская башня и окрестности»

5 ноября 2022 года в 13:00

Сбор у Бременской башни (ул. Вене)

Гид: Эдуард-Пауль Кольхоф

Почему Бременская башня выглядит иначе, чем множество других башен Старого Таллинна? Что за необычная тюрьма была в ней когда-то и как она связана с... разводом? И почему город, который мы с детства привыкли связывать с веселыми музыкантами, дал имя мрачноватой башне-тюрьме? Открыв тяжелым ключом старинный замок, поднимемся на самый верх, чтобы полюбоваться окрестными видами – православным храмом, «замком Спящей Красавицы», горой Блоксберг, улицей Монахов и незримыми городскими воротами. Разве все это есть у нас? Конечно, есть. И увидим, и посетим.

«Питейные заведения в Старом Таллинне»

12 ноября 2022 года в 13:00

Сбор у Ратуши

Гид: Эдуард-Пауль Кольхоф

Увы, слабость к хмельному свойственна не только современности, но и седой старине. Хорошая новость в том, что это явление в Таллинне имеет пеструю и крайне увлекательную историю. Многие заведения города, как средневековые, так и советского периода, стали поистине легендарными. Иные исчезли, другие принимают посетителей по сей день. С ними связаны поразительные случаи, забавные курьезы, трогательные истории, а также незабываемые уники из меню – фирменные блюда и напитки. Вспомним их добрым словом и, возможно, поднимем за здравие существующих.

«От легендарной бани к водяным воротам и историческим купальням Кадриорга»

19 ноября 2022 года в 13:00

Сбор у бани Рауа (Рауа, 23)

Гид: Марина Дунаева