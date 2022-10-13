Историю можно читать как учебник, а можно – как увлекательный бестселлер: батальный, любовный, авантюрный, готический. Точная хронология и громкие имена порой впечатляют куда меньше, чем сохранившиеся в памяти города яркие сюжеты, в которых безымянные герои открывают нам тайны своего времени, страстей, быта, традиций и противоречий. А именитые герои привлекают не столько деталями своих биографий, сколько переплетением судеб с историей древнего города. Таллинн становится гораздо ближе и увлекает приключениями людей, которые в нем обитали, торговали и воевали, любили и ненавидели, спасали и предавали, возвышались и шли на плаху. Хотя, стоп! На плаху восходил только один… Об этом и многом другом поведает новый курс лекций и экскурсий в таллиннском Доме Хопнера. Приходите, будет интересно!
В Доме Хопнера продолжится увлекательный экскурс в историю Таллинна
Встречи-лекции с обширным визуальным материалом будут проводиться, начиная с 27 октября, один раз в неделю по четвергам. Начало в 18:00. Продолжительность каждой лекции – два академических часа. Курс платный (включает восемь лекций и три экскурсии).Основные лекторы: таллиннские гиды Эдуард-Пауль Кольхоф, Марина Дунаева, Йосеф Кац и Артур Модебадзе.
Дополнительная информация и регистрация: romanljagu@hot.ee. Телефон: 56 156 522.
Лекции
«Что произошло с пастором Панике на самом деле?»
27 октября 2022 года в 18:00
Лектор: Йосеф Кац
Один из самых известных сюжетов Таллинна, увековеченный на Ратушной площади, кажется, известен во всех деталях. Единственную казнь в центре и в истории Старого города затребовал себе сам казненный, и магистрат в просьбе не отказал. Что же нужно было совершить, чтобы так каяться, требуя себе палача и назидательной смерти в сердце города, на миру? Что нужно было совершить, чтобы виновному не отказали? Хотя известно, что казни в Таллинне совершались исключительно за пределами крепостной стены! Да и полно, так ли дело было? Свидетелей нет, но есть свидетельства. И мы наконец узнаем всю правду!
«Таллиннские дома с привидениями»
3 ноября 2022 года в 18:00
Лектор: Эдуард-Пауль Кольхоф
Привидения – тревожные души, которые не нашли покоя даже на том свете. Стать привидением очень просто, но не очень приятно. Прямо скажем, мучительно. Многие дома в Старом Таллинне могут поведать леденящие душу истории о жестоких и таинственных смертях, вызванных коварством, жадностью, ревностью, предательством или безудержным гневом. О каких событиях прошлого молчаливо напоминают призраки, что мелькают в старинных окнах по ночам в неверном свете луны, тоскливо воют, поют псалмы, плачут, гасят свечи или швыряют тяжелые предметы в непрошенных гостей?
«Слабости семейства Бурхартов»
10 ноября 2022 года в 18:00
Лектор: Марина Дунаева
Что общего у сапога Петра I, карманных счетов гетмана Мазепы, перчаток шведского короля Карла ХII, ключей императора Петра III и автографа Наполеона, а также мумии и сушеного крокодила? Правильно, яйцо! А также имя знаменитой династии таллиннских аптекарей, которые, сами того не ведая, положили начало музейному делу в Эстонии. Слабость может обернуться силой, если поддаться ей со всей страстью, а плоды многолетних усилий отдать обществу. Узнаем, как аптека магистрата стала родоначальницей уникальной коллекции древностей, которая, в свою очередь, 200 лет спустя, превратилась в выставку, а вскоре и в музей.
«Бродячие артисты и театрализованные представления в Таллинне»
17 ноября 2022 г. в 18:00
Лектор: Марина Дунаева
Пару раз в год Старый город будто возвращается в Средневековье с шумной пестрой ярмаркой, разодетыми герольдами, рыцарскими турнирами и бродячими артистами. Сейчас все, как было сотни лет назад: шляпа у ног, а вся сила искусства умещается в дорожном чемоданчике. Музыканты, танцоры, жонглеры, акробаты – наверное, артисты – одна из самых давних профессий на земле. И самых трудных, особенно в Средние века. Хотя и публика в отсутствие других зрелищ была более благодарной, и выступать доводилось даже в зале Ратуши, но смертельные трюки приходилось выполнять без страховки, натянув канат от шпиля церкви до макушки ближайшей башни, и сносить презрение толпы и осуждение церкви.
«Рыцарский турнир в Ревеле»
Лектор: Эдуард-Пауль Кольхоф
24 ноября 2022 года в 18:00
Турнир середины XVI века, происшедший на Ратушной площади, уникален со всех сторон и описан лично знаменитым хронистом Бальтазаром Руссовым, поэтому дает массу сведений о той эпохе. Свита магистра Ливонского ордена, что явился в Таллинн с официальным визитом, сражалась с местными забияками. Но разве могут дворяне биться с простолюдинами? Или мало было здесь своих бравых аристократов? Какая из гильдий отстаивала на турнире честь города? Кто выиграл и почему поражение было вдвойне обидно для побежденной стороны?
«Кровавый камень»
1 декабря 2022 года в 18:00
Лектор: Эдуард-Пауль Кольхоф
Почему нельзя просто взять и казнить барона, если он виноват? А он крепко провинился перед городом, хотя вины своей, конечно, не признал. Еще и дерзил, предлагал крупную взятку. Документы об этом недавно отыскались в городском архиве. Рукописи не горят! Кого воздух Таллинна делает свободным, как долго нужно им дышать, чтобы освободиться? Как магистрат нашел выход из безвыходного положения и предпочел деньгам право своей воли.
«Императрица и митрополит»
8 декабря 2022 года в 18:00
Лектор: Марина Дунаева
История знает немало случаев, когда рядом с всесильным монархом оказывался отец церкви, напоминавший о власти, что куда выше и могущественнее земной. Был такой и у Екатерины II. Несгибаемый митрополит Арсений, который вступил с царицей в конфликт, да разозлил ее так, что несмотря на высокий сан был обижен прозвищем Андрей Враль, сослан в далекий Таллинн, где мало кто понимал по-русски, и заточен в башню. Но и там не оставил пламенных речей и умудрился снискать сторонников. Так что же не поделили священник и царица?
«Как поссорился граф Стенбок с бароном фон Унгерн-Штернбергом»
15 декабря 2022 года в 18:00
Лектор: Артур Модебадзе
Что может получиться, если два высокопоставленных представителя Эстляндского рыцарства возненавидят друг друга? Какой самый большой дворянский особняк появился из-за этого в Таллинне, и при чем здесь остров Хийумаа? Тираж какой книги был почти полностью раскуплен и уничтожен в 1807 году? Как ненависть одного человека может привести к созданию огромного числа литературных произведений и даже оперы?
Экскурсии
«Бременская башня и окрестности»
5 ноября 2022 года в 13:00
Сбор у Бременской башни (ул. Вене)
Гид: Эдуард-Пауль Кольхоф
Почему Бременская башня выглядит иначе, чем множество других башен Старого Таллинна? Что за необычная тюрьма была в ней когда-то и как она связана с... разводом? И почему город, который мы с детства привыкли связывать с веселыми музыкантами, дал имя мрачноватой башне-тюрьме? Открыв тяжелым ключом старинный замок, поднимемся на самый верх, чтобы полюбоваться окрестными видами – православным храмом, «замком Спящей Красавицы», горой Блоксберг, улицей Монахов и незримыми городскими воротами. Разве все это есть у нас? Конечно, есть. И увидим, и посетим.
«Питейные заведения в Старом Таллинне»
12 ноября 2022 года в 13:00
Сбор у Ратуши
Гид: Эдуард-Пауль Кольхоф
Увы, слабость к хмельному свойственна не только современности, но и седой старине. Хорошая новость в том, что это явление в Таллинне имеет пеструю и крайне увлекательную историю. Многие заведения города, как средневековые, так и советского периода, стали поистине легендарными. Иные исчезли, другие принимают посетителей по сей день. С ними связаны поразительные случаи, забавные курьезы, трогательные истории, а также незабываемые уники из меню – фирменные блюда и напитки. Вспомним их добрым словом и, возможно, поднимем за здравие существующих.
«От легендарной бани к водяным воротам и историческим купальням Кадриорга»
19 ноября 2022 года в 13:00
Сбор у бани Рауа (Рауа, 23)
Гид: Марина Дунаева
Знаменитая баня, знаменитая школа, красавец-дом, почти что замок, пожарной команды. Уникальные архитектурные решения и известные обитатели. Улица, которая называется «железной», приветлива, мила и очень симпатична. С каждым домом здесь можно свести приятное знакомство, как с хорошим человеком. Пожалуй, это самый интересный и комфортный пеший путь из центра города до самого Кадриорга. А по пути можно посидеть в уютном крошечном скверике или подкрепиться в маленькой кондитерской. Все это есть на улице Рауа. Однако при чем же здесь Гоголь?!