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Запорожье в огне: под прицелом российских ракетных войск – мирные жители

Дмитрий Мороз
, корреспондент
Запорожье в огне: под прицелом российских ракетных войск – мирные жители
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Соборный, 151 – по этому дому и другим адресам в самом центре Запорожья был произведен залп российскими ракетами в 5:40 утра 6 октября.
Соборный, 151 – по этому дому и другим адресам в самом центре Запорожья был произведен залп российскими ракетами в 5:40 утра 6 октября. Фото: Ева Миронова

6 октября в 5:40 утра жители Запорожья содрогнулись от взрывов. Ближе к 8 часам стало известно, что это была ракетная атака. На этот раз разрушения произошли не в районе объектов инфраструктуры или воинских частей. Под прицелом российских ракетных войск оказались мирные жители. По данным ВСУ, обстрел велся зенитно-ракетными системами С-300, стреляли из района оккупированной Васильевки, что в сорока километрах южнее города. Атака началась, когда люди крепко спали, поэтому эвакуироваться успели не все. По городу выпустили 7 ракет, в результате атаки погибло 20 человек.

Терроризм как таковой

Каждую ночь российская армия вывозит установки С-300 из оккупированного Бердянска ближе к Запорожью, чтобы обстреливать город с минимального расстояния. Украинские ПВО не всегда успевают среагировать на угрозу с неба.

Запорожцам уже не привыкать к такой агрессии. По жилым домам Россия бьет здесь не впервые. Минувшая атака разрушила элитные дома в самом центре, на главной улице города – проспекте Соборном, бывшем Ленина. Спасатели доставали из-под завалов людей, среди которых оказались переселенцы из Мариуполя и других оккупированных городов Запорожской и Донецкой областей.

Поняв, что нахрапом город не взять, россияне сменили военную тактику на террористическую. Они издалека и выборочно обстреливают объекты инфраструктуры и жилой сектор.

30 сентября мир содрогнулся от кадров обстрела эвакуационной колонны в районе запорожского авторынка, где находился гуманитарный центр приема беженцев. Президент Владимир Зеленский сообщил о 30 погибших и более сотни пострадавших.

Экономика города жива

6 октября в соцсетях появилась реакция запорожцев: волонтер Юлия Матвиенко, например, уверена, что на любые действия агрессора Запорожье должно ответить еще большей решимостью и сплоченностью:

Роман Пятигорец.
Роман Пятигорец. Фото: личный архив

«Разрушают центр города, самое сердце. Ночью, пока люди спят… чтобы не успели спастись... Что делать? И вот только попробуйте паниковать, закрывать аптеки и продуктовые… нельзя… мы ЖИВЫ. Это нужно, чтобы поддерживать друг друга и победить всю эту нечисть», – пишет Юлия Матвиенко.

И Запорожье действительно сплачивается, даже ощетинивается, уверен украинский политолог Роман Пятигорец. «Мы делаем каски и бронежилеты, придумываем трембиты – зенитные установки, которые ставят на лафеты и охраняют кордоны области. Каждую неделю возникает новый блиндаж, новый опорный пункт», – говорит Пятигорец.

Конечно, экономика Запорожья не могла не пострадать. Энергоемкие металлургические гиганты практически законсервированы. Закрыты заводы, которые питались от атомной электростанции. Исчезли рекламный и строительный рынки. Пытается выживать сфера услуг. Она продолжает работать благодаря военным, которые получают зарплату из бюджета и тратят деньги в городе.

Вдохновлять на труд

Живы сфера торговли продуктами и общепит. Собственник хлебопекарни и небольшой продуктовой сети Алексей Пучков говорит, что его предприятие не прекращало работу ни на один день с 2014 года. Сложности начались в марте этого года, когда часть сотрудников приходилось возить на работу из обстреливаемых сел. Но сейчас фирма Алексея Пучкова адаптировалась к трудностям и даже открыла новые торговые точки.

«Я этим вдохновляюсь и понимаю, что даю пример другому бизнесу. Что не все так плохо, работать можно», – говорит Алексей Пучков. Многие предприниматели сейчас нашли себя в социальных проектах, работая на гранты европейских доноров или собирая донаты от украинцев всего мира.

Сладкого нужно даже больше! Алексей Пучков со своими работниками на кондитерском производстве
Сладкого нужно даже больше! Алексей Пучков со своими работниками на кондитерском производстве Фото: личный архив

Беженка из Мариуполя Галина Балабанова со своими единомышленниками открыла в Запорожье социальную арт-лабораторию «Халабуда». Ее активисты устраивают мастер-классы для желающих открыть свое дело. Очень популярны среди переселенцев курсы компьютерных технологий. Офис запорожской «Халабуды» расположен всего в нескольких кварталах от обстрела 6 октября. Пришлось задуматься уже о релокации из Запорожья. Но пока это лишь тревожные мысли, навеянные памятью о том, как российская армия уничтожала ее родной Мариуполь. Теперь ракеты летят в новый дом – Запорожье, но выглядит он сейчас и прочнее, и увереннее.

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