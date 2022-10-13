6 октября в 5:40 утра жители Запорожья содрогнулись от взрывов. Ближе к 8 часам стало известно, что это была ракетная атака. На этот раз разрушения произошли не в районе объектов инфраструктуры или воинских частей. Под прицелом российских ракетных войск оказались мирные жители. По данным ВСУ, обстрел велся зенитно-ракетными системами С-300, стреляли из района оккупированной Васильевки, что в сорока километрах южнее города. Атака началась, когда люди крепко спали, поэтому эвакуироваться успели не все. По городу выпустили 7 ракет, в результате атаки погибло 20 человек.
Запорожье в огне: под прицелом российских ракетных войск – мирные жители
Терроризм как таковой
Каждую ночь российская армия вывозит установки С-300 из оккупированного Бердянска ближе к Запорожью, чтобы обстреливать город с минимального расстояния. Украинские ПВО не всегда успевают среагировать на угрозу с неба.
Запорожцам уже не привыкать к такой агрессии. По жилым домам Россия бьет здесь не впервые. Минувшая атака разрушила элитные дома в самом центре, на главной улице города – проспекте Соборном, бывшем Ленина. Спасатели доставали из-под завалов людей, среди которых оказались переселенцы из Мариуполя и других оккупированных городов Запорожской и Донецкой областей.
Поняв, что нахрапом город не взять, россияне сменили военную тактику на террористическую. Они издалека и выборочно обстреливают объекты инфраструктуры и жилой сектор.
30 сентября мир содрогнулся от кадров обстрела эвакуационной колонны в районе запорожского авторынка, где находился гуманитарный центр приема беженцев. Президент Владимир Зеленский сообщил о 30 погибших и более сотни пострадавших.
Экономика города жива
6 октября в соцсетях появилась реакция запорожцев: волонтер Юлия Матвиенко, например, уверена, что на любые действия агрессора Запорожье должно ответить еще большей решимостью и сплоченностью:
«Разрушают центр города, самое сердце. Ночью, пока люди спят… чтобы не успели спастись... Что делать? И вот только попробуйте паниковать, закрывать аптеки и продуктовые… нельзя… мы ЖИВЫ. Это нужно, чтобы поддерживать друг друга и победить всю эту нечисть», – пишет Юлия Матвиенко.
И Запорожье действительно сплачивается, даже ощетинивается, уверен украинский политолог Роман Пятигорец. «Мы делаем каски и бронежилеты, придумываем трембиты – зенитные установки, которые ставят на лафеты и охраняют кордоны области. Каждую неделю возникает новый блиндаж, новый опорный пункт», – говорит Пятигорец.
Конечно, экономика Запорожья не могла не пострадать. Энергоемкие металлургические гиганты практически законсервированы. Закрыты заводы, которые питались от атомной электростанции. Исчезли рекламный и строительный рынки. Пытается выживать сфера услуг. Она продолжает работать благодаря военным, которые получают зарплату из бюджета и тратят деньги в городе.
Вдохновлять на труд
Живы сфера торговли продуктами и общепит. Собственник хлебопекарни и небольшой продуктовой сети Алексей Пучков говорит, что его предприятие не прекращало работу ни на один день с 2014 года. Сложности начались в марте этого года, когда часть сотрудников приходилось возить на работу из обстреливаемых сел. Но сейчас фирма Алексея Пучкова адаптировалась к трудностям и даже открыла новые торговые точки.
«Я этим вдохновляюсь и понимаю, что даю пример другому бизнесу. Что не все так плохо, работать можно», – говорит Алексей Пучков. Многие предприниматели сейчас нашли себя в социальных проектах, работая на гранты европейских доноров или собирая донаты от украинцев всего мира.
Беженка из Мариуполя Галина Балабанова со своими единомышленниками открыла в Запорожье социальную арт-лабораторию «Халабуда». Ее активисты устраивают мастер-классы для желающих открыть свое дело. Очень популярны среди переселенцев курсы компьютерных технологий. Офис запорожской «Халабуды» расположен всего в нескольких кварталах от обстрела 6 октября. Пришлось задуматься уже о релокации из Запорожья. Но пока это лишь тревожные мысли, навеянные памятью о том, как российская армия уничтожала ее родной Мариуполь. Теперь ракеты летят в новый дом – Запорожье, но выглядит он сейчас и прочнее, и увереннее.