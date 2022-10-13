Запорожье в огне: под прицелом российских ракетных войск – мирные жители

И Запорожье действительно сплачивается, даже ощетинивается, уверен украинский политолог Роман Пятигорец. «Мы делаем каски и бронежилеты, придумываем трембиты – зенитные установки, которые ставят на лафеты и охраняют кордоны области. Каждую неделю возникает новый блиндаж, новый опорный пункт», – говорит Пятигорец.

Конечно, экономика Запорожья не могла не пострадать. Энергоемкие металлургические гиганты практически законсервированы. Закрыты заводы, которые питались от атомной электростанции. Исчезли рекламный и строительный рынки. Пытается выживать сфера услуг. Она продолжает работать благодаря военным, которые получают зарплату из бюджета и тратят деньги в городе.

Вдохновлять на труд

Живы сфера торговли продуктами и общепит. Собственник хлебопекарни и небольшой продуктовой сети Алексей Пучков говорит, что его предприятие не прекращало работу ни на один день с 2014 года. Сложности начались в марте этого года, когда часть сотрудников приходилось возить на работу из обстреливаемых сел. Но сейчас фирма Алексея Пучкова адаптировалась к трудностям и даже открыла новые торговые точки.

«Я этим вдохновляюсь и понимаю, что даю пример другому бизнесу. Что не все так плохо, работать можно», – говорит Алексей Пучков. Многие предприниматели сейчас нашли себя в социальных проектах, работая на гранты европейских доноров или собирая донаты от украинцев всего мира.

Сладкого нужно даже больше! Алексей Пучков со своими работниками на кондитерском производстве Фото: личный архив