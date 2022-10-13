Прокуратура обжалует решение суда об освобождении Осипенко из-под стражи

Вируский уездный суд 6 октября не удовлетворил ходатайство обвинения, ссылаясь на состояние здоровья подозреваемого. При этом в решении уездного суда было указано, что Николай Осипенко может, оставаясь на свободе, продолжать свою коррупционную деятельность.

«Исходя из собранных к настоящему времени доказательств, существует высокий риск того, что лицо, находясь на свободе, может продолжать совершать преступления, но, кроме того, существует высокий риск того, что лицо может уклониться от судебного разбирательства. Для того, чтобы быстрее провести уголовное дело, было подано ходатайство об аресте лица на срок до двух месяцев», – так обосновал подачу ходатайства об аресте Осипенко в Вируский уездный суд прокурор Алан Рюйтель.