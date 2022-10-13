По словам председателя EKRE, они не выступают за продление срока полномочий командующего Силами обороны Мартина Херема, поскольку он не подходит для этой должности. Центристская партия одобрила это решение, но в дальнейшем подвергла Херема критике.
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Мартин Хельме: командующий Силами обороны Эстонии должен находиться под следствием, а не продолжать работать
Мартин Хельме: командующий Силами обороны Эстонии должен находиться под следствием, а не продолжать работать
В четверг по предложению министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ) правительство продлило срок полномочий командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема на два года, до декабря 2025 года.
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