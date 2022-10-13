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Мартин Хельме: командующий Силами обороны Эстонии должен находиться под следствием, а не продолжать работать

Тарво Мадсен
, журналист
Мартин Хельме: командующий Силами обороны Эстонии должен находиться под следствием, а не продолжать работать
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Мартин Херем.
Мартин Херем. Фото: Sander Ilvest

По словам председателя EKRE, они не выступают за продление срока полномочий командующего Силами обороны Мартина Херема, поскольку он не подходит для этой должности. Центристская партия одобрила это решение, но в дальнейшем подвергла Херема критике.

В четверг по предложению министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ) правительство продлило срок полномочий командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема на два года, до декабря 2025 года.

«Генерал-лейтенант Херем с умом и сердцем развивал обороноспособность Эстонии. У него есть конкретный план, и я желаю ему сил в достижении его целей», – сказал Певкур.

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