Министерство внутренних дел Латвии (МВД) и Государственная пограничная охрана отвергают обвинения правозащитной организации Amnesty International в адрес латвийских властей о жестоком обращении с мигрантами и беженцами на латвийско-белорусской границе, сказала представитель МВД Зане Плоне. Об этом пишет RUS TVNET.
Латвия ответила на обвинения Amnesty International в жестоком обращении с беженцами
«До сих пор не выявлено ни одного случая применения физической силы или специальных средств представителями пограничной охраны, Национальных вооруженных сил или полиции. Также в полицию не поступало жалоб на применение физической силы и специальных средств от лиц, пытавшихся незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу», – сказала представитель МВД.
«Мы не поддерживаем попытки Amnesty International поставить знак равенства между, с одной стороны, злонамеренной инструментализацией миграции Белоруссией и преднамеренной угрозой внешним границам ЕС, и, с другой стороны, настоящими соискателями убежища», – говорится в сообщении МВД.
«Ни одна страна не обязана принимать всех иностранцев, желающих попасть на ее территорию, тем более лиц, которые умышленно пытаются нелегально пересечь границу страны», – подчеркивают в министерстве. – Латвийские власти обращают внимание на отдельные ситуации и действуют для предотвращения угроз жизни или здоровью человека».
Согласно информации, предоставленной Государственной пограничной охраны, с момента объявления чрезвычайной ситуации 11 августа 2021 года по 11 октября 2022 года на территорию Латвии на белорусско-латвийской границе с гуманитарной целью было допущено 195 человек.
В прошлом году по гуманитарным соображениям были приняты 13 афганцев, 66 иракцев, пять шриланкийцев, один пакистанец, четыре сирийских и пять турецких граждан, а в этом году – 48 иракцев, 19 иранцев, семь шриланкийцев, семь белорусов, 12 афганцев, два индийца, два гвинейца, два пакистанца, один гражданин Эритреи и один гражданин России.
В этом году 51 гражданин Афганистана и 36 граждан Ирака въехали в Латвию через аэропорт «Рига», два гражданина Афганистана и четыре гражданина Ирака прибыли через пункты пограничного контроля Гребнево и Терехово, а четыре гражданина Ирака въехали через Силене.
Эти данные ясно показывают, что латвийские власти обращают внимание на индивидуальные ситуации и действуют для предотвращения угроз жизни или здоровью человека, говорится в сообщении министерства.
Согласно меморандуму о взаимопонимании, заключенному между Агентством ООН по делам беженцев и Государственной пограничной охраной, пограничная охрана предоставляет наблюдателям агентства возможность наблюдать за подачей ходатайств о предоставлении убежища в пунктах пересечения границы, условиями приема и размещения соответствующих лиц и соблюдением требований законодательства. В Латвии работает такой наблюдатель.
Представители бюро омбудсмена также неоднократно посещали и приграничные районы, и латвийско-белорусскую границу. Ни в один из визитов сотрудники погранохраны не получили претензий в нарушениях правовых норм, подчеркивает МВД.
RUS TVNET уже писал, что в четверг, 13 октября, Amnesty International опубликовала отчет «Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда», в котором критикует латвийские власти за жестокое отношение к мигрантам и беженцам преимущественно ближневосточного происхождения на латвийско-белорусской границе. Официальные лица Латвии отвергают обвинения.