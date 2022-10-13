Латвия ответила на обвинения Amnesty International в жестоком обращении с беженцами

«До сих пор не выявлено ни одного случая применения физической силы или специальных средств представителями пограничной охраны, Национальных вооруженных сил или полиции. Также в полицию не поступало жалоб на применение физической силы и специальных средств от лиц, пытавшихся незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу», – сказала представитель МВД.

«Мы не поддерживаем попытки Amnesty International поставить знак равенства между, с одной стороны, злонамеренной инструментализацией миграции Белоруссией и преднамеренной угрозой внешним границам ЕС, и, с другой стороны, настоящими соискателями убежища», – говорится в сообщении МВД.

«Ни одна страна не обязана принимать всех иностранцев, желающих попасть на ее территорию, тем более лиц, которые умышленно пытаются нелегально пересечь границу страны», – подчеркивают в министерстве. – Латвийские власти обращают внимание на отдельные ситуации и действуют для предотвращения угроз жизни или здоровью человека».

Согласно информации, предоставленной Государственной пограничной охраны, с момента объявления чрезвычайной ситуации 11 августа 2021 года по 11 октября 2022 года на территорию Латвии на белорусско-латвийской границе с гуманитарной целью было допущено 195 человек.

В прошлом году по гуманитарным соображениям были приняты 13 афганцев, 66 иракцев, пять шриланкийцев, один пакистанец, четыре сирийских и пять турецких граждан, а в этом году – 48 иракцев, 19 иранцев, семь шриланкийцев, семь белорусов, 12 афганцев, два индийца, два гвинейца, два пакистанца, один гражданин Эритреи и один гражданин России.