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Латвия ответила на обвинения Amnesty International в жестоком обращении с беженцами

rus.postimees.ee
Латвия ответила на обвинения Amnesty International в жестоком обращении с беженцами
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Беженцы
Беженцы Фото: EPA/Scanpix

Министерство внутренних дел Латвии (МВД) и Государственная пограничная охрана отвергают обвинения правозащитной организации Amnesty International в адрес латвийских властей о жестоком обращении с мигрантами и беженцами на латвийско-белорусской границе, сказала представитель МВД Зане Плоне. Об этом пишет RUS TVNET.

«До сих пор не выявлено ни одного случая применения физической силы или специальных средств представителями пограничной охраны, Национальных вооруженных сил или полиции. Также в полицию не поступало жалоб на применение физической силы и специальных средств от лиц, пытавшихся незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу», – сказала представитель МВД.

«Мы не поддерживаем попытки Amnesty International поставить знак равенства между, с одной стороны, злонамеренной инструментализацией миграции Белоруссией и преднамеренной угрозой внешним границам ЕС, и, с другой стороны, настоящими соискателями убежища», – говорится в сообщении МВД.

«Ни одна страна не обязана принимать всех иностранцев, желающих попасть на ее территорию, тем более лиц, которые умышленно пытаются нелегально пересечь границу страны», – подчеркивают в министерстве. – Латвийские власти обращают внимание на отдельные ситуации и действуют для предотвращения угроз жизни или здоровью человека».

Согласно информации, предоставленной Государственной пограничной охраны, с момента объявления чрезвычайной ситуации 11 августа 2021 года по 11 октября 2022 года на территорию Латвии на белорусско-латвийской границе с гуманитарной целью было допущено 195 человек.

В прошлом году по гуманитарным соображениям были приняты 13 афганцев, 66 иракцев, пять шриланкийцев, один пакистанец, четыре сирийских и пять турецких граждан, а в этом году – 48 иракцев, 19 иранцев, семь шриланкийцев, семь белорусов, 12 афганцев, два индийца, два гвинейца, два пакистанца, один гражданин Эритреи и один гражданин России.

В этом году 51 гражданин Афганистана и 36 граждан Ирака въехали в Латвию через аэропорт «Рига», два гражданина Афганистана и четыре гражданина Ирака прибыли через пункты пограничного контроля Гребнево и Терехово, а четыре гражданина Ирака въехали через Силене.

Эти данные ясно показывают, что латвийские власти обращают внимание на индивидуальные ситуации и действуют для предотвращения угроз жизни или здоровью человека, говорится в сообщении министерства.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, заключенному между Агентством ООН по делам беженцев и Государственной пограничной охраной, пограничная охрана предоставляет наблюдателям агентства возможность наблюдать за подачей ходатайств о предоставлении убежища в пунктах пересечения границы, условиями приема и размещения соответствующих лиц и соблюдением требований законодательства. В Латвии работает такой наблюдатель.

Представители бюро омбудсмена также неоднократно посещали и приграничные районы, и латвийско-белорусскую границу. Ни в один из визитов сотрудники погранохраны не получили претензий в нарушениях правовых норм, подчеркивает МВД.

RUS TVNET уже писал, что в четверг, 13 октября, Amnesty International опубликовала отчет «Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда», в котором критикует латвийские власти за жестокое отношение к мигрантам и беженцам преимущественно ближневосточного происхождения на латвийско-белорусской границе. Официальные лица Латвии отвергают обвинения.

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