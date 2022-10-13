Об отмене городских новогодних салютов ранее уже объявили Таллинн, Тарту и Раквере. Сегодня к ним присоединились и другие города.
Новый год в темноте: еще несколько городов отменяют праздничный салют
«Городская управа считает, что в свете мер жесткой экономии и роста цен тратить деньги на фейерверки нецелесообразно», – сказала главный специалист по связям с общественностью города Пайде Маарит Нымм.
Стоимость новогоднего салюта в Пайде в разные годы составляла от 2500 до 3000 евро. В прошлом году салют длился почти семь минут, и за это время в воздух взлетело более 4000 зарядов.
Кроме того, городские власти призывают людей в этом году меньше тратить на фейерверки или направить предназначенные для них деньги на благотворительность.
Последний крупный фейерверк в волости Тюри был в 2018 году. Тогда можно было насладиться салютом в весенней столице за 800 евро.
Комментируя отмену фейерверков в 2019 году, тогдашняя старейшина волости Пипи-Лийс Сиэманн заявила, что до принятия решения волостная управа не проводила опрос среди местных жителей, но приняла во внимание доводы противников фейерверков.
«Неразумно выбрасывать деньги на ветер, мы лучше направим свободные средства на зарплаты людей», – такого же мнения в прошлом году придерживалась нынешняя волостная старейшина Тюри Эле Энн.
Вместо фейерверков будет световое шоу
В канун прошлого Нового года в Вильянди была нарушена почти четвертьвековая традиция празднования Нового года фейерверком, и хотя это вызвало некоторое недовольство горожан, городская управа решила встретить и следующий год без салюта.
По словам специалиста по культуре и работе с молодежью Вильянди Вильи Вольмер-Мартинсон, решение принято. «Фейерверков не будет, и празднование пройдет иным образом», – сказала она.
Вольмер-Мартинсон не стала говорить, как именно будет встречать Новый год, поскольку договоренности еще не заключены.
Городская управа планирует световое шоу или инсталляцию, но в качестве нового решения хотят добавить к этому концерт или праздник. «На данный момент ничего конкретного сказать нельзя, поскольку договоренности еще не на бумаге», – повторила Вольмер-Мартинсон.
По словам мэра Мадиса Тимпсона, обсуждение празднования Нового года в горуправе прошло быстро и без возражений. «В этом году мы решили не устраивать фейерверки за деньги города, – сказал Тимпсон. – Мы устроим световое шоу, как в прошлом году. Прошли те времена, когда фейерверки запускались на общественные деньги. Власть должна подавать пример, и в этом случае мы являемся своего рода примером».
Мэр добавил, что город не может запретить людям запускать фейерверки. «Кто хочет, сделает это сам», – отметил он.