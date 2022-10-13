Новый год в темноте: еще несколько городов отменяют праздничный салют

«Городская управа считает, что в свете мер жесткой экономии и роста цен тратить деньги на фейерверки нецелесообразно», – сказала главный специалист по связям с общественностью города Пайде Маарит Нымм.

Стоимость новогоднего салюта в Пайде в разные годы составляла от 2500 до 3000 евро. В прошлом году салют длился почти семь минут, и за это время в воздух взлетело более 4000 зарядов.

Кроме того, городские власти призывают людей в этом году меньше тратить на фейерверки или направить предназначенные для них деньги на благотворительность.

Последний крупный фейерверк в волости Тюри был в 2018 году. Тогда можно было насладиться салютом в весенней столице за 800 евро.

Комментируя отмену фейерверков в 2019 году, тогдашняя старейшина волости Пипи-Лийс Сиэманн заявила, что до принятия решения волостная управа не проводила опрос среди местных жителей, но приняла во внимание доводы противников фейерверков.

«Неразумно выбрасывать деньги на ветер, мы лучше направим свободные средства на зарплаты людей», – такого же мнения в прошлом году придерживалась нынешняя волостная старейшина Тюри Эле Энн.

Вместо фейерверков будет световое шоу

В канун прошлого Нового года в Вильянди была нарушена почти четвертьвековая традиция празднования Нового года фейерверком, и хотя это вызвало некоторое недовольство горожан, городская управа решила встретить и следующий год без салюта.