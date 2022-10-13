Пытался обойти санкции против РФ: в Эстонии нарушителя отправили за решетку

Суд признал гражданина Беларуси Петра Рафаловича виновным в попытке нарушения международных санкций и использовании поддельных документов и приговорил его в общей сложности к двум месяцам лишения свободы. Отсчет начинается от 23 августа, когда он был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления. В качестве дополнительного наказания суд решил выслать Рафаловича из Эстонии и запретил ему въезд в ЭР на пять лет.

Согласно обвинению, Петр Рафалович, прибывший в таможенный пункт на грузовике 23 августа, предъявил эстонскому таможеннику документы о товарах в грузовике, согласно которым он перевозил вещества для наполнения 3D-принтеров и различные технические устройства компании Siemens. Среди них был электромагнитный позиционер.

Гражданин Беларуси передал на товар поддельные документы, согласно которым он перевозил товар в Армению, но по верным документам оказалось, что товар предназначался для вывоза в Россию.