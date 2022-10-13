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Пытался обойти санкции против РФ: в Эстонии нарушителя отправили за решетку

rus.postimees.ee BNS
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Пытался обойти санкции против РФ: в Эстонии нарушителя отправили за решетку
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Погранпункт Лухамаа.
Погранпункт Лухамаа. Фото: Lauri Kulpsoo

Тартуский уездный суд приговорил к двум месяцам лишения свободы гражданина Беларуси, который пытался по поддельным документам через Эстонию в Россию провезти на грузовике попавшие под санкции товары.

Суд признал гражданина Беларуси Петра Рафаловича виновным в попытке нарушения международных санкций и использовании поддельных документов и приговорил его в общей сложности к двум месяцам лишения свободы. Отсчет начинается от 23 августа, когда он был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления. В качестве дополнительного наказания суд решил выслать Рафаловича из Эстонии и запретил ему въезд в ЭР на пять лет.

Согласно обвинению, Петр Рафалович, прибывший в таможенный пункт на грузовике 23 августа, предъявил эстонскому таможеннику документы о товарах в грузовике, согласно которым он перевозил вещества для наполнения 3D-принтеров и различные технические устройства компании Siemens. Среди них был электромагнитный позиционер.

Гражданин Беларуси передал на товар поддельные документы, согласно которым он перевозил товар в Армению, но по верным документам оказалось, что товар предназначался для вывоза в Россию.

Петр Рафалович нарушил санкционный запрет ЕС, который касается ограничительных мер, связанных с деятельностью России. Постановление Совета Европейского Союза запрещает продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию товаров, которые, в частности, могут способствовать увеличению промышленного потенциала России.

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