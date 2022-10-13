Страны ЕС одобрили соответствующее предложение Еврокомиссии. Средства будут выделены из Европейского фонда регионального развития. В апреле страны Евросоюза уже получили 3,4 миллиарда евро для размещения беженцев из Украины.
Страны ЕС получат еще 3,5 миллиарда евро на прием беженцев из Украины
Страны Евросоюза, принимающие украинских беженцев, получат на их содержание дополнительные 3,5 миллиарда евро. Средства поступят из так называемого Европейского фонда регионального развития. Страны ЕС договорились об этом в четверг, 13 октября, одобрив предложение Еврокомиссии. Европарламент дал добро ранее.
В апреле нынешнего года страны ЕС получили 3,4 миллиарда евро на размещение беженцев из Украины. Тогда средства были выделены из так называемого фонда React-EU-Paket, созданного для преодоления последствий коронавирусного кризиса. Они предназначались в первую очередь для стран, граничащих с Украиной, поскольку они приняли наибольшее число беженцев. За время войны России против Украины из страны, по данным ООН, в Европу выехали более 7,6 миллиона украинцев.
В Германию с начала российского вооруженного вторжения в Украину до конца августа прибыл почти один миллион украинских беженцев. По данным федерального статистического ведомства, большинство украинских беженцев прибыли в первые месяцы после начала войны. Так, за март немецкие власти зарегистрировали 431 тысячу, а в апреле – 198 тысяч случаев. С тех пор число украинцев, прибывающих в Германию, стало снижаться. В июле в ФРГ приехало 58 тысяч, а в августе – 70 тысяч украинцев. Статистики указывают, что в августе текущего года Украина оставалась главной страной, откуда прибывали беженцы в Германию. Одновременно статистические органы зафиксировали около 78 тысяч случаев возвращения в Украину.