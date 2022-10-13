«Как мясо – в штурмовую группу». Истории челябинцев, погибших сразу после мобилизации

По словам этого военнослужащего, Тимур Ахметшин находился в посадке в полутора километрах от его позиции, и ее «просто ровняли с землей»: «На носилках его несли, он задвухсотился [погиб]».

О своем командовании военнослужащие отзываются так, что это не поддается цитированию, утверждают, что ни разу даже не побывали на стрельбах, а окапываться на передовой им приходилось штык-ножами.

Тимур Ахметшин служил по контракту около 10 лет назад, рассказывают его друзья, после развода с женой он один воспитывал сына, которому сейчас семь лет, у него остались брат и мама.

В другом разговоре, запись которого есть в распоряжении Би-би-си, еще один мобилизованный из Коркинского района рассказывает об обстоятельствах гибели Ахметшина. «Седьмого числа с утра пошли в наступление. Предупредили, что будет артобстрел. В 7 мы как упали на землю, так и провалялись до 10 или 11, – рассказывает мобилизованный другу. – Он ко мне подполз: "Илюха, держись, все нормально, вернемся, водки попьем". Ну я: "Базара нет, попьем обязательно"».

«У нас впереди пацанчик лежал, в него с минометки прилетело и сразу задвухсотило, – продолжает рассказ этот мобилизованный. – Нам сказали отступать, все растерялись. Кто куда, кто с кем. Движуха началась, мясорубка. В обед уже пацаны доложили, что наш Тимурка задвухсотился».

На присланной Би-би-си фотографии крайний справа - южноуралец Тимур Ахметшин (затем погибший), а в середине - Дмитрий Меньшенин (впоследствии раненый). Фото: BBC