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«Новости в 7» за 13 октября: что будет с министром Рийной Сиккут, «Дерзкий гусар» на танке и экскурсия в таинственную Батарейную крепость

Kanal 7
«Новости в 7» за 13 октября: что будет с министром Рийной Сиккут, «Дерзкий гусар» на танке и экскурсия в таинственную Батарейную крепость
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Отразится ли перенос терминала для сжиженного газа в Финляндию на составе правительства и подробности перехода на эстонский язык обучения - в обзоре итогов заседания кабинета министров

- На центральном полигоне Сил обороны завершились учения 1-й пехотной бригады «Дерзкий гусар», в ходе которых была завершена интеграция боевой группы союзников в состав эстонского подразделения. В маневрах приняли участвие порядка 2000 военных

- Что такое стресс, как с ним бороться, и подвержена ли нынешняя молодежь душевным волнениям и переживаниям - выясняла наш корреспондент

- Мировые новости: что намерена ограничить Еврокомиссия, какой будет грядущая зима и к чему призывают в Швеции 

- Маяк памяти в центре Таллинна: на берегу Финского залива стоит имеющая мрачную историю Батарейная тюрьма, бывшая морская крепость. Наша съемочная группа узнала о будущем этого знакового объекта

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 13 октября.

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