«Новости в 7» за 13 октября: что будет с министром Рийной Сиккут, «Дерзкий гусар» на танке и экскурсия в таинственную Батарейную крепость

Сегодня в выпуске:

- Отразится ли перенос терминала для сжиженного газа в Финляндию на составе правительства и подробности перехода на эстонский язык обучения - в обзоре итогов заседания кабинета министров

- На центральном полигоне Сил обороны завершились учения 1-й пехотной бригады «Дерзкий гусар», в ходе которых была завершена интеграция боевой группы союзников в состав эстонского подразделения. В маневрах приняли участвие порядка 2000 военных

- Что такое стресс, как с ним бороться, и подвержена ли нынешняя молодежь душевным волнениям и переживаниям - выясняла наш корреспондент

- Мировые новости: что намерена ограничить Еврокомиссия, какой будет грядущая зима и к чему призывают в Швеции

- Маяк памяти в центре Таллинна: на берегу Финского залива стоит имеющая мрачную историю Батарейная тюрьма, бывшая морская крепость. Наша съемочная группа узнала о будущем этого знакового объекта