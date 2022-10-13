Заберите ваши деньги: полиция ищет владельца найденных на улице наличных

Эксперт по приложениям Курессаареского отделения полиции Матис Сикк рассказал , что найденные кошельки с наличными в отделение приносят, но случаи, когда в полицию просто приносят деньги, – редкость. В последний раз это произошло несколько лет назад, когда патруль обнаружил в центре города крупную сумму.

Сикк сказал, что если деньги доставлены в полицию, стражи порядка сначала пытаются установить владельца. Если это не удается, найденная сумма переводится на расчетный счет Министерства финансов, где хранится в течение одного года. Если за это время не удалось определить владельца, деньги передаются в местное самоуправление, на территории которого деньги были найдены.