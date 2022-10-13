Сразу после похищения Филлип Гарридо заставил одиннадцатилетнюю Джейси Ли Дьюгард принять душ вместе с ним. Это был первый раз, когда девочка оказалась рядом с голым мужчиной. В течение первой недели в заточении Дьюгард оставалась в наручниках, а Гарридо иногда приносил ей фастфуд и был единственным, кто разговаривал с ней. Он также принес ей ведро для использования в качестве туалета. Через неделю после похищения Гарридо впервые изнасиловал Дьюгард, которая все еще была закована в наручники. Он продолжал это делать как минимум раз в неделю... В 14 лет она родила ребенка, пишет Rus.TVNET.