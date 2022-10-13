Поможем: годовалой Ханне и восьмилетней Виктории нужна помощь жителей Эстонии

«Первые семь лет мы в основном занимались разъяснением того, что лечебное питание – это не просто еда, а скорее лекарство для детей, которые в нем нуждаются. Три года назад Больничная касса пришла на помощь этим семьям и частично компенсировала лекарственное питание через назогастральный зонд или гастростому. Однако количество семей, обращающихся за помощью в фонд, с каждым годом увеличивается, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что семьи с тяжелобольными детьми до сих пор не справляются с выплатой столь крупной доплаты. Тем не менее, нас больше всего беспокоят дети, которым необходимо пероральное лекарственное питание, потому что покупка лекарственного питания по полной цене – это большие расходы в дополнение ко всем другим расходам, которые приходится нести семьям с больным ребенком. Сегодня, к сожалению, у нас нет другого выхода, кроме как продолжать обращаться за помощью к добрым людям, ведь лечебное питание не должно оставаться вне досягаемости ни одного нуждающегося в нем ребенка», – говорит она.