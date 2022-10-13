Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции

Президент РФ Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции для поставок голубого топлива в другие страны. Об этом он заявил в Астане в четверг, 13 октября, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – уже четвертой встрече за последние три месяца. По его словам, маршрут через Турцию стал наиболее надежным для транспортировки газа из России.

Этот газовый хаб «мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в третьи страны», в том числе и в Европу, сказал Путин. В телевизионной трансляции встречи Эрдоган никак не прокомментировал эту идею, сообщил Reuters.

Цены на газ стремительно выросли с момента военного вторжения России в Украину 24 февраля нынешнего года. А Европа столкнулась с проблемой поиска альтернативных источников энергоносителей после того, как Москва в одностороннем порядке резко сократила поставки газа в Европу в ответ на западные санкции, введенные за российскую войну против Украины.

Как сообщил в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, война России против Украины на встрече Путина и Эрдогана не обсуждалась. По его словам, «вопрос создания газового хаба в Турции с европейскими странами не обсуждался», поскольку с ними нет «никаких контактов», и «европейские партнеры – они не партнеры, а оппоненты».

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