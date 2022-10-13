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Видео ⟩ Бизнесмен Урмас Сыырумаа неправильно припарковался и набросился на фотографа

Крислин Метсанурм
, Репортер Elu24
Бизнесмен Урмас Сыырумаа неправильно припарковался и набросился на фотографа
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Урмас Сыырумаа.
Урмас Сыырумаа. Фото: Pilt videost

Фотограф Elu24 в четверг вечером, около 19:00, заметил автомобиль с логтипом Forus Takso, припаркованный на тротуаре перед рестораном Gianni, после чего фотограф решил поинтересоваться у владельца автомобиля насчет неверной парковки. «Вместо того, чтобы нормально ответить, Сыырумаа схватил камеру, потом мою голову, оттолкнул меня и, наконец, швырнул в меня шапкой», – рассказывает фотограф.

Фотограф Elu24 также отмечает, что уже в квартале Ротерманни заметил известного бизнесмена Урмаса Сыырумаа, который выезжал с подземной парковки без поворотников. «Во время вождения у бизнесмена в руке был мобильный телефон», – рассказывает фотограф.

«Я видел, как он проехал по парковке Europark к ресторану Gianni и включал аварийку. Я решил спросить его, почему он неправильно припарковался, – продолжает свой рассказ фотограф. – Вместо того, чтобы нормально ответить, он схватил камеру, потом схватил меня за голову, оттолкнул и, наконец, бросил в меня шапку», – говорит пострадавший фотограф.

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