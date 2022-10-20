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Интриги в детсаду ⟩ Моббинг стал причиной увольнения опытного педагога

Анастасия Усова
, репортер
Моббинг стал причиной увольнения опытного педагога
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Детский сад. Фото иллюстративное
Детский сад. Фото иллюстративное Фото: Ragnar Peets/Tartu Postimees

Пятого сентября в редакцию обратилась Галина, ребенок которой ходит в таллиннский детский сад «Муху». Она посетовала на несправедливое увольнение директором сада учительницы Людмилы, которую любят дети и родители и которая проработала в этом садике 33 года. Галина рассказала, что родители выпускной группы, которую вела Людмила, захотели получить от директора объяснения этого увольнения, поэтому вскоре состоится родительское собрание. Чтобы разобраться в конфликте, журналист Postimees встретилась и с уволенным педагогом, и с раздосадованными родителями, а потом побывала на этом собрании.

До начала собрания нам удалось понаблюдать лично, насколько теплые чувства питают и малыши, и выпускники сада к уволенной учительнице. Дети разных возрастов и многие пришедшие родители подходили к ней и выражали ей свою поддержку. На собрании даже был молодой паренек, который учился у Людмилы более десяти лет назад и пришел поддержать любимую учительницу. Родители подтвердили, что Людмила – педагог от бога и дети радуются каждой встрече с ней. Одна женщина рассказала, что в группе Людмилы учились оба ее ребенка, а сейчас должен был пойти уже ее внук.

Учитель утверждает, что ее выжили

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