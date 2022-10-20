Интриги в детсаду ⟩ Моббинг стал причиной увольнения опытного педагога

До начала собрания нам удалось понаблюдать лично, насколько теплые чувства питают и малыши, и выпускники сада к уволенной учительнице. Дети разных возрастов и многие пришедшие родители подходили к ней и выражали ей свою поддержку. На собрании даже был молодой паренек, который учился у Людмилы более десяти лет назад и пришел поддержать любимую учительницу. Родители подтвердили, что Людмила – педагог от бога и дети радуются каждой встрече с ней. Одна женщина рассказала, что в группе Людмилы учились оба ее ребенка, а сейчас должен был пойти уже ее внук.