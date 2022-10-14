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Арестованный в России француз вырвался из лап ФСБ и сбежал в Эстонию

Прийт Пуллеритс
Арестованный в России француз вырвался из лап ФСБ и сбежал в Эстонию
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Писатель Йоанн Барберо после долгого и нервного побега из России через Эстонию во Францию ​​на пресс-конференции в Нанте 10 ноября 2017 г.
Писатель Йоанн Барберо после долгого и нервного побега из России через Эстонию во Францию ​​на пресс-конференции в Нанте 10 ноября 2017 г. Фото: LOIC VENANCE

После того как французский писатель Иоанн Барберо бежал из Иркутска, где все его друзья говорили, что суд приговорит его к длительному тюремному заключению, пусть даже улики против него и сфабрикованы, он больше года укрывался во французском посольстве в Москве. И у него оставалось только два варианта.

Первый вариант – вести переговоры с российскими властями и пытаться достигнуть каких-то договоренностей. Второй – постараться покинуть страну так, чтобы российская сторона об этом не узнала.

Барберо выбрал побег. После нескольких месяцев поисков возможных путей он пришел к выводу, что ему нужно перейти границу с Эстонией.

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