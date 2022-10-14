Арестованный в России француз вырвался из лап ФСБ и сбежал в Эстонию

После того как французский писатель Иоанн Барберо бежал из Иркутска, где все его друзья говорили, что суд приговорит его к длительному тюремному заключению, пусть даже улики против него и сфабрикованы, он больше года укрывался во французском посольстве в Москве. И у него оставалось только два варианта.