Налогово-таможенный департамент подозревает, что грузоперевозчики подделывают документы

«В течение августа и сентября на пограничных пунктах Лухамаа, Койдула и Нарва под пристальным вниманием НТД оказалось 14 случаев, когда пытались скрыть деятельность российского предприятия; конечного грузополучателя, находящегося в России, или надеялись на невнимательность таможни, предоставляя поддельные документы. Таможня применяет санкции с особой скрупулезностью и указанные товары не покинули Эстонии», – сказал руководитель сферы деятельности на внешней границе НТД Антс Кутти.

Имеются подозрения в подделке различных категорий товаров: это изделия из стали, вещество для 3D-принтера, химический элемент теплопередачи (в жидком виде), использованная одежда, а в двух случаях оборудование для гальванизации. Сомнения таможенников в подлинности представленных документов по этим случаям подтвердились. В некоторых случаях в ходе таможенного контроля были обнаружены двойные документы, также содержащие подлинные данные о перевозке.