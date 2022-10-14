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Налогово-таможенный департамент подозревает, что грузоперевозчики подделывают документы

Цель – избежать санкций
rus.postimees.ee
Налогово-таможенный департамент подозревает, что грузоперевозчики подделывают документы
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Пограничный пункт Лухамаа. Фото иллюстративное.
Пограничный пункт Лухамаа. Фото иллюстративное. Фото: Margus Ansu

В течение последних нескольких недель Налогово-таможенный департамент (НТД) выявил в таможенных пунктах Лухамаа, Койдула и Нарва случаи, в которых имеются основания подозревать, что грузоперевозчики предоставляют поддельные транспортные и таможенные документы, чтобы избежать ограничений. НТД отмечает, что он относится к введению санкций с особой серьезностью, а предоставление таможне ложных данных влечет за собой наказание.

«В течение августа и сентября на пограничных пунктах Лухамаа, Койдула и Нарва под пристальным вниманием НТД оказалось 14 случаев, когда пытались скрыть деятельность российского предприятия; конечного грузополучателя, находящегося в России, или надеялись на невнимательность таможни, предоставляя поддельные документы. Таможня применяет санкции с особой скрупулезностью и указанные товары не покинули Эстонии», – сказал руководитель сферы деятельности на внешней границе НТД Антс Кутти.

Имеются подозрения в подделке различных категорий товаров: это изделия из стали, вещество для 3D-принтера, химический элемент теплопередачи (в жидком виде), использованная одежда, а в двух случаях оборудование для гальванизации. Сомнения таможенников в подлинности представленных документов по этим случаям подтвердились. В некоторых случаях в ходе таможенного контроля были обнаружены двойные документы, также содержащие подлинные данные о перевозке.

НТД всегда проверяет документы, предоставляемые при пересечении границы товара, в случае сомнений проверяется также товар. При обнаруженных нарушениях обычно ведется производство о виновном деянии, где наказуемым является не только подделка документов и их использование, но и предоставление таможне ложных данных.

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