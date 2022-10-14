Мобилизованные и спецназ: что известно о потерях России в Украине к октябрю

По меньшей мере 18 мобилизованных умерли на призывных пунктах или в военных частях до отправки на фронт.

Новые аллеи на кладбищах

По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидирует Дагестан (319 человек), на второе место вышел Краснодарский край (303 человека), за ним следует Бурятия (297 человек). Для сравнения: известно лишь о 29 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Во многих регионах России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью получить стабильный заработок.

Российские чиновники все реже и реже публично сообщают о гибели военных в Украине, поэтому важными источниками информации становятся памятники: настенные таблички в школах, надгробия на кладбищах, мемориалы в парках и воинских частях.

калининград Фото: BBC

За прошедший месяц Би-би-си удалось узнать о новых захоронениях военных, появившихся на кладбищах Калининградской и Омской областей, в Подмосковье, а также в Красноярском и Приморском краях. Всего с начала войны нам удалось изучить захоронения на более чем 60 кладбищах в населенных пунктах от Калининграда до Владивостока.

Практически на каждом из них мы обнаруживаем не только захоронения тех, о чьей гибели сообщалось публично, но и примерно столько же (а иногда и больше) надгробий солдат и офицеров, о смерти которых не сообщали ни власти, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях.