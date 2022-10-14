Традиционный забег Rabajooks пройдет в это воскресенье

Старт забега расположен в Пяэскюла на парковке тропы здоровья Харку (неподалеку от перекрестка улиц Сувила и Калда) и открыт с 11 до 12 часов, каждые пять минут. На финише каждый участник сможет узнать свое время на электронном табло. Финиш закроется в 13.00.