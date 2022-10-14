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Традиционный забег Rabajooks пройдет в это воскресенье

rus.postimees.ee
Традиционный забег Rabajooks пройдет в это воскресенье
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Rabajooks.
Rabajooks. Фото: Endel Apsalon

В воскресенье, 16 октября, на тропах болота Харку уже в 96-й раз состоится традиционный народный забег Rabajooks. Традиционное ныммеское мероприятие проводится дважды в год: весной и осенью и является бесплатным для всех участников.

Дистанция трассы составляет 6,3 км.

Старт забега расположен в Пяэскюла на парковке тропы здоровья Харку (неподалеку от перекрестка улиц Сувила и Калда) и открыт с 11 до 12 часов, каждые пять минут. На финише каждый участник сможет узнать свое время на электронном табло. Финиш закроется в 13.00.

Победители будут определяться среди мужчин, женщин, мальчиков (2010 г.р. и позже) и девочек (2010 г.р. и позже). Первые трое победителей каждой группы получат призы. Первая тысяча финишировавших традиционно будут награждены вымпелами. Кроме того, для участников предусмотрены и другие поощрения.

Подробная информация на сайте мероприятия: www.rabajooks.ee.

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