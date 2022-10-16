Пророчества «Сыпрузе пуйестеэ» сбываются

ВАЙК: Я, наоборот, хотел бы уже пережить это время.

ВАЙНОЛА: В трудные времена, как сейчас, делаешь все возможное, чтобы выбраться из стресса самому и чтобы всем стало легче. Если говорить о войне, то мы хотим, чтобы люди, когда приходят на концерты, слышали бы об этом, но чувствовали оптимизм. Конечно, не ценой замалчивания всего негативного.

ВАЙК: Наш альбом «Станция» вышел до войны. В нем есть некоторые жесткие темы и прямые упоминания войны. Одна песня – о первых минутах войны. В чем-то пророческие слова. Но сейчас я бы не писал об этом так же.

В будущем я бы сделал что-то похожее на группу Jäääär. Они записали свой первый альбом в 1990-е, когда мы только получили независимость. Это было прекрасно, хотя обстановка была кровавой и депрессивной. Тогда их песни многим помогли.

– В альбоме «Черное море» у вас тоже, помнится, была пророческая композиция. Как вам удается писать подобные тексты?

ВАЙК: У многих творческих людей есть дар предчувствия. Думаю, я не единственный, кто предвидел эту войну. Просто художественная форма всегда обладает большей перспективой.

– Какой основной посыл несет ваш последний альбом «Станция»?