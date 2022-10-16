Что сказать об ансамбле, который известен уже давно? «Сыпрузе пуйестеэ» (улица в Таллинне – прим. ред.) – из их числа. Самые известные композиции команды уже давно знает практически каждый эстонец определенного возрастного диапазона и даже спросонья узнает мотивы некоторых песен.
Пророчества «Сыпрузе пуйестеэ» сбываются
В этом году «Сыпрузе пуйестеэ» отмечает свое двадцатилетие. Мы поговорили с Алланом Вайнола и Майтом Вайком о прошлом и будущем, о том, как им удалось записать настолько разные альбомы, порой несущие пророческие послания.
– Было ли благосклонно время к вашей группе эти двадцать лет?
МАЙТ ВАЙК: Мы постоянно давали концерты и выступали. И выпустили целых восемь альбомов.
АЛЛАН ВАЙНОЛА: Конечно, у нас были спады и подъемы, но в целом жизнь благоволила к нам. Эти двадцать лет мы могли развиваться и делать то, что хотим, записывать хорошую, качественную, близкую сердцу музыку.
– Много ли изменилось за это время?
ВАЙНОЛА: Многое. Например, качество нашей музыки. Мы стали играть лучше, приобрели большой опыт работы в студии. Но наш первый альбом особенный... в нем свежесть, энергия.
ВАЙК: За двадцать лет мы стали лучше понимать друг друга
ВАЙНОЛА: В итоге мы компенсировали силу молодости опытом, пришедшим с возрастом.
Концертный тур «Сыпрузе пуйестеэ 20»
14 октября – в Тарту, клуб Rock’n’roll
21 октября – в Вильянди, клуб Pööning
На разогреве – продвигающая смесь джаза и панка группа Surin
– Есть еще что-то, что вы хотите выразить через музыку?
ВАЙНОЛА: Хочу идти в ногу со временем. Когда я пишу музыку, то неизбежно зависим от окружающего мира. Я пытаюсь что-то изменить к лучшему, и это отражается в музыке.
ВАЙК: Я, наоборот, хотел бы уже пережить это время.
ВАЙНОЛА: В трудные времена, как сейчас, делаешь все возможное, чтобы выбраться из стресса самому и чтобы всем стало легче. Если говорить о войне, то мы хотим, чтобы люди, когда приходят на концерты, слышали бы об этом, но чувствовали оптимизм. Конечно, не ценой замалчивания всего негативного.
ВАЙК: Наш альбом «Станция» вышел до войны. В нем есть некоторые жесткие темы и прямые упоминания войны. Одна песня – о первых минутах войны. В чем-то пророческие слова. Но сейчас я бы не писал об этом так же.
В будущем я бы сделал что-то похожее на группу Jäääär. Они записали свой первый альбом в 1990-е, когда мы только получили независимость. Это было прекрасно, хотя обстановка была кровавой и депрессивной. Тогда их песни многим помогли.
– В альбоме «Черное море» у вас тоже, помнится, была пророческая композиция. Как вам удается писать подобные тексты?
ВАЙК: У многих творческих людей есть дар предчувствия. Думаю, я не единственный, кто предвидел эту войну. Просто художественная форма всегда обладает большей перспективой.
– Какой основной посыл несет ваш последний альбом «Станция»?
ВАЙНОЛА: С самого начала были важны стиль и форма. Наше детство пришлось на 1980-е годы, и мы частично вдохновлялись музыкой того времени. Получилось очень стильно. По содержанию и музыкальному настроению «Станция» говорит о возможном развитии сегодняшних событий, когда мир из-за конфликтов изменился, государства распались, законы не действуют. По миру бродят банды разбойников, а под землей для самозащиты выстроены станции из железобетона.
– Когда вы приходите в студию репетировать или что-то сочинять, у вас есть четкий план? Или вы смотрите по ситуации, как пойдет?
ВАЙНОЛА: У нас скорее есть четкий план, потому что «Сыпрузе пуйестеэ» – большая группа, все должны собраться. Но в то же время у нас отлично получается импровизировать и экспериментировать на репетициях. ВАЙК: Группа большая, поэтому очень непросто найти время, которое подошло бы всем.
– Какие настроения доминируют у вас в альбомах? Вы согласны, что у «Сыпрузе пуйестеэ» в каком-то смысле мрачная музыка?
ВАЙК: Осмелюсь утверждать, что это не так.
ВАЙНОЛА: Да, про нас говорили, что музыка у нас приглушенная, печальная и меланхоличная. И мы специально старались привнести в музыку больше искры, энергии.
– А есть в меланхолии, которую вам приписывают, что-то плохое? Или вы сами себя такими не видите?
ВАЙК: Ничего плохого в этом нет, грусть тоже может означать счастье и изобилие. То, что мы называем счастьем, часто очень узкое понятие.
ВАЙНОЛА: Мне нравится задумчивость, темная романтика, угасание, декаданс, веяние поздней осени. Наша меланхоличная музыка сейчас стала более солнечной именно потому, что мир вокруг стал более жестоким.
– У вас были моменты, когда новые идеи не рождаются и творческий процесс застывает?
ВАЙНОЛА: Да, и в такие моменты тяжело. Кажется, что все тобою сделанное никуда не годится и продолжать нет смысла. Но такое настроение не длится долго, потом все проходит само по себе.
ВАЙК: Меня удивило, насколько прагматичными стали наши принципы во время коронавируса и как кардинально поменялись убеждения людей, если что-то касалось их удобств.
А с началом войны возникло чувство, что ты вообще ничего не сделал, что все по большому счету бессмысленно, ты переоценил себя и свои послания.
ВАЙНОЛА: Нельзя ожидать, что я буду только творить, а все должны принимать это с чувством большой благодарности. Не стоит сильно зацикливаться на том, что скажут другие, потому что все лучшее получается случайно, без напряга. Но определенный внутренний мотиватор всегда должен быть.
«Сыпрузе пуйестеэ» (Таллинн, с 2002 года)
• Альбомы: Mustale merele («На черное море», 2003), XX sajandi lapsed («Дети XX века», 2004), Oota mind ära («Подожди меня», 2007), Planeetidegi vahel kehtib raskus («Есть тяжесть меж планет», 2011), Mõistlikult ja mugavalt («Разумно и удобно», 2014), Selle suve nägu («Лицо этого лета», 2017), Klaveritoas («В комнате, где пианино», 2020), Jaam («Станция», 2022).
• Состав: Аллан Вайнола (вокал, гитара), Мерили Варик (вокал), Тынис Веэльмаа и Каупо Калдмяэ (клавишные), Андрус Уутcалу (бас), Март Сюда (саксофон), Майт Вайк (тексты, электроника), Хейго Кумм (барабаны).