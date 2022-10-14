Юри Ратас – украинской делегации: мы жестко осуждаем варварские нападения России

«Мы, в Эстонии, понимаем, насколько серьезна ситуация, сложившаяся в Украине в связи с российской агрессией», – сказал Ратас в начале встречи.

Он добавил, что в пятницу, 14 октября, Украина отмечает День защитников государства. «Это день, когда мы выражаем особенную признательность Вооруженным силам Украины и ее народу за храбрость при защите государства. Это также день для того, чтобы почтить память павших за свободу и независимость Украины. Выражаем соболезнования всем близким, – сказал Ратас. – Ценой собственных жизней вы сделали этот мир лучше».

Юри Ратас на встрече с членами делегации Верховной Рады Украины. Фото: Foto Erik Peinar

Ратас отметил, что в ответ на призыв членов парламента Украины во вторник 85 депутатов Рийгикогу представили в производство проект заявления «Об осуждении аннексии территории Украины и объявлении российского режима террористическим». Заявление планируется принять на следующей неделе.

Он подчеркнул, что Украина сражается не только за свою свободу, но и за будущее Европы и всего демократического мира. Спикер Рийгикогу подчеркнул, что мы жестко осуждаем варварские нападения России на народ и гражданскую инфраструктуру Украины.

По словам Ратаса, уже начато послевоенное восстановление Украины в Житомирской области. «Основной упор приходится на восстановление общественных зданий и строений. Это, например, строительство детского сада в Овруче», – сказал Ратас.