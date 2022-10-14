Вчера в здании парламента спикер Рийгикогу Юри Ратас встретился с делегацией Верховной Рады Украины и Житомирской области. Делегацией руководит председатель депутатской группы по парламентским связям с Эстонией Арсений Пушкаренко.
Юри Ратас – украинской делегации: мы жестко осуждаем варварские нападения России
«Мы, в Эстонии, понимаем, насколько серьезна ситуация, сложившаяся в Украине в связи с российской агрессией», – сказал Ратас в начале встречи.
Он добавил, что в пятницу, 14 октября, Украина отмечает День защитников государства. «Это день, когда мы выражаем особенную признательность Вооруженным силам Украины и ее народу за храбрость при защите государства. Это также день для того, чтобы почтить память павших за свободу и независимость Украины. Выражаем соболезнования всем близким, – сказал Ратас. – Ценой собственных жизней вы сделали этот мир лучше».
Ратас отметил, что в ответ на призыв членов парламента Украины во вторник 85 депутатов Рийгикогу представили в производство проект заявления «Об осуждении аннексии территории Украины и объявлении российского режима террористическим». Заявление планируется принять на следующей неделе.
Он подчеркнул, что Украина сражается не только за свою свободу, но и за будущее Европы и всего демократического мира. Спикер Рийгикогу подчеркнул, что мы жестко осуждаем варварские нападения России на народ и гражданскую инфраструктуру Украины.
По словам Ратаса, уже начато послевоенное восстановление Украины в Житомирской области. «Основной упор приходится на восстановление общественных зданий и строений. Это, например, строительство детского сада в Овруче», – сказал Ратас.
Руководитель делегации Украины Арсений Пушкаренко сказал, что в Украине высоко ценят поддержку со стороны Эстонии, как в военной сфере, так и во всем, что касается восстановительных работ. Он подробно остановился на визитах эстонских политиков в Украину в самый разгар военных действий. По его словам, они имели большое значение для поддержания морального духа.
«Эстония поддерживает политику открытых дверей НАТО и планомерные шаги, которые Украина совершает для вступления в альянс», – сказал Ратас. Он добавил, что Эстония готова поддержать Украину и на пути в Европейский союз, а также поделиться своим опытом евроинтеграции. «Ваши мотивация, действующие демократические институты и успехи в других сферах в то время, как вы сражаетесь с агрессором, – воодушевляют», – сказал Ратас.
Делегация также встретилась с вице-спикером Рийгикогу Хелиром-Валдором Сеэдером, членами депутатской группы по парламентским связям с Украиной, членами правительства и представителями предприятий деревообрабатывающей промышленности. Сегодня запланированы встреча с представителями мэрии Таллинна и посещение Школы Свободы.
На прошедших встречах участники обсудили возможности помощи Украине в борьбе с российской агрессией, текущую ситуацию в находящейся в состоянии войны стране, а также возможности Эстонии помочь с послевоенным восстановлением Украины. Одной из тем встреч стало сотрудничество в вопросах евроинтеграции.