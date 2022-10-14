Эксперт: хотите выгодно сдавать квартиру - купите ее подальше от Таллинна

Общая неуверенность, царящая сейчас в обществе, вынуждает многих откладывать покупку квартиры или дома на будущее, поэтому спрос на арендное жилье вырос.

«Из-за высоких цен на недвижимость в Таллинне доход от сдаваемых в аренду площадей несколько снизился. В последние десять лет минимум доходности аренды жилья в Таллинне составлял 5%, сейчас же такой показатель можно расценивать как хороший. Если арендная недвижимость в Таллинне приобретена лишь для того, чтобы обеспечить защиту денег от инфляции, то такая инвестиция по-прежнему разумна. Но если вы хотите заработать больше, стоит искать объекты в небольших городах», – советует руководитель Uus Maa.

По словам эксперта, во время коронакризиса люди начали покидать столицу, и эта тенденция сохраняется. Приток военных беженцев также стал одной из причин скачкообразного роста спроса на аренду. «Согласно прогнозам государства, с приходом холодов ожидается новая волна беженцев, ведь людям будет негде зимовать. Инвестиции в сегмент арендного жилья окупаются лучше, чем вывод на рынок нового предложения о продаже дорогой квартиры. Естественно, что значительнее всего на рынке аренды увеличивается спрос на квартиры с не слишком высокой арендной платой», – добавил он.

Лаугус поясняет, что если рассматривать недвижимость с коммерческой точки зрения, то цена квадратного метра жилья в трех-четырех крупных населенных пунктах Эстонии в два раза выше, чем в других регионах. В то же время цены, запрашиваемые за аренду, начинают сближаться. «Чтобы снять приличную двухкомнатную квартиру в спальном районе Таллинна, придется выложить 550 евро, а в Выру или Раквере аренда обойдется в 300-400 евро. Если квадратный метр таллиннской квартиры стоит 3 000 евро, а в случае такой же квартиры в Выру – 1 500 евро, то доходность второго варианта в более отдаленном регионе окажется почти вдвое выше. Опытные и готовые рискнуть инвесторы пользуются этой ситуацией, покупают дешевые квартиры в небольших городах, ремонтируют их и сдают в аренду. Все жители Эстонии, по какой-то причине имеющие пустующую жилплощадь, могли бы сдавать ее в аренду, получать пассивный доход и снижать исключительно высокий спрос», – считает Лаугус.