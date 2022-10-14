Таллиннская городская управа не видит проблемы в льготах на парковку Русской Церкви

На Тоомпеа, рядом с собором Александра Невского, есть несколько парковочных мест, отведенных «для службы собору». Кроме того, рядом с храмом время от времени появляется дорожный знак, резервирующий еще одно парковочное место для автомобиля митрополита. В то же время у другой святыни, расположенной на Тоомпеа, Таллиннского Епископского Домского собора, нет ни одного парковочного места. Своих парковочных мест не имеет и Консистория Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, или проще говоря, правление лютеранской церкви. Помимо этого парковка запрещена перед зданием на улице Пикк, 64 в Нижнем городе, где находится офис митрополита Православной церкви Московского патриархата. Знаки, запрещающие стоянку там, оборудованы дополнительными табличками с текстом: «за исключением специального разрешения канцелярии митрополита».