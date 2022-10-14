Таави Аас: уступить терминал финнам было осознанным решением нынешнего правительства

«Я уверен, что это решение было согласовано с премьер-министром. Министров от "Отечества" не привлекли к участию в решении вопроса, поскольку понимали, что положительного ответа от них не последует», – заявил Аас.

По словам Ааса, Кая Каллас и Рийна Сиккут ранее неоднократно подчеркивали, что прибытие СПГ-судна в Палдиски – крайне важно. «Однако в течение последних дней они резко изменили свою позицию и стали всячески оправдывать отказ от плавучего терминала в пользу Финляндии. Вызывает удивление и недавнее заявление Рийны Сиккут о том, что 18 июля она уже знала, что судно направится в Финляндию. Тем не менее 28 июля правительство представило частным предприятиям-застройщикам финансовую гарантию на 38 млн евро», – отметил Аас.

Аас подчеркнул, что министр Сиккут не понимает возможных последствий своего бездействия. «Для энергетической безопасности страны чрезвычайно важно, чтобы плавучий СПГ-терминал находился именно в Палдиски. В течение последних лет мы неоднократно могли убедиться в том, что в кризисных ситуациях страны действуют в первую очередь в интересах своего населения. К сожалению, усугубляет положение и случившееся с подводным газопроводом, – сказал Аас, добавив, что у «Отечества» есть все причины для недовольства сложившейся ситуацией. – Сначала партнеры по коалиции поддержали выдвижение кандидатуры связанной со скандалом с Autorollo Кейт Пентус-Розиманнус в члены Европейской счетной палаты, теперь за их спиной договорились о том, что плавучий СПГ-терминал уступят Финляндии».