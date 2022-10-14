Эксперт: цены на недвижимость в ближайшее время несколько снизятся

Если в июле количество сделок с недвижимостью упало на целых 17%, то в августе количество предложений о продаже вновь возросло. По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, увеличение количества предложений связано в основном с тем, что цикл продаж стал значительно длиннее. «Люди не хотят покупать все сразу, а продумывают решение дольше и тщательнее», – объяснил он.

В то же время платежеспособность населения сильно пострадала от стремительного роста цен. «За те же деньги люди могут позволить себе значительно меньше квадратных метров, чем раньше. Это привело к тому, что на рынке чаще предлагаются большие квартиры, а покупают – маленькие», – сказал Ребане.

Это объясняется тем, что при значительном повышении стоимости коммунальных услуг люди очень тщательно взвешивают необходимость каждого квадратного метра, помня о стоимости его содержания.

Вот почему банки также все больше внимания уделяют платежеспособности людей и их ежемесячным расходам. «Расходы сильно выросли в последние месяцы, это привело к сокращению количества свободных денег, которыми люди располагают ежемесячно для погашения потенциального кредита», – объяснил Ребане.

Это остановило продолжавшийся в последние месяцы рост цен на недвижимость. «Поскольку в СМИ появляются мнения различных экспертов о том, что недвижимость скоро будет стоить дешевле, чем сейчас, люди откладывают решение о покупке и не совершают сделку», – рассуждает специалист.

Это, в свою очередь, тормозит весь рынок недвижимости, поскольку даже те люди, которые сейчас могли бы позволить себе подходящую недвижимость, ожидают, что весной за аналогичный объект надо будет заплатить меньше, чем сейчас.