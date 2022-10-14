Грядут чертовски высокие расходы: как выжить собственнику жилья?

Локальные обогреватели (в основном, в частных домах – печь, тепловые насосы воздух-воздух или воздух-вода, конвекторные радиаторы и т. п.) могут работать с половинной нагрузкой и так, чтобы тепло в комнате при этом вдвое не уменьшалось. Простой прием – полностью прекратить отопление некоторых зон и открыть двери всех комнат. Люди с невысокими доходами и жильем с подходящей для этого планировкой использовали данный метод годами, и экономия значительная – никаких холодных комнат и опасности появления плесени, отопление нужно просто наладить так, чтобы не было бессмысленного перегрева и в то же время тепла хватало бы для всех комнат. В качестве бонуса немного улучшится и вентиляция внутренних помещений. Сначала слегка непривычно, но эффективно!