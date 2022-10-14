Хиджаб-революция женщин в Иране. Пошатнется ли режим аятоллы?

«Нынешнее поколение – храброе и бесстрашное. Они знают, что их могут арестовать, пытать, посадить и даже убить. Но они не уходят», – говорит 52-летняя Зилан из города Бокан.

«Я всегда была против обязательного хиджаба, но моему поколению не хватало смелости», – говорит Би-би-си мама 15-летней Ники Шакарами.

Новые участники протестов ничего не боятся, их юный возраст и бесстрашие постоянно отмечают как протестующие постарше, так и эксперты.

Протесты в Тегеране Фото: Getty Images

«Люди выходят на улицы, потому что им нечего терять. Они надеются, что на улицах они смогут объединиться. И, может быть, вместе это им поможет если не свергнуть режим, то хотя бы заставить его пойти на уступки и дать больше свободы и больше прав», – считает Маржан Кипур Гринблатт.

То, что в этих протестах участвуют представители всех этнических меньшинств, подтверждают сами протестующие.

«На протестах чувствуешь новую связь с людьми, которых даже не знаешь. Рождается новое единение. И вот этот союз с людьми других этнических меньшинств. Число протестующих растет, к демонстрациям присоединяется больше городов и сел», – говорит 52-летняя Зилан.

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