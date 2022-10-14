Аркадий Попов: «Ишемическая болезнь сердца неизлечима, это нужно принять»

Доктор Аркадий Попов уточнил, что риск возникновения инфаркта у мужчин начинает увеличиваться с 35 лет. У женщин этот риск возникает чуть позже, но к 60 годам показатели мужчин и женщин выравниваются.

Врачи признали, что ишемическая болезнь сердца – это хроническое заболевание, которое, к сожалению, неизлечимо. Это нужно принять и начать принимать меры, чтобы отсрочить момент возникновения инфаркта: «И возможности сегодня для этого есть».

Что указывает на инфаркты? Почему инфаркты все чаще стали происходить у совсем молодых людей? Какие возможности лечения есть в Эстонии, а чего не хватает? Об этом и многом другом говорили герои и эксперты нового выпуска медицинского цикла дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 17 октября, в 20.30 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.