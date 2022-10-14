Неожиданно ⟩ Стрелявший в кошку признался в преступлении и оплатил счет за лечение

5 октября владелица кошки из Эстонии нашла свою любимицу Эмму на цокольном этаже и обнаружила рану на ее лапе. В клинике выяснилось, что это огнестрельное ранение.

Было непонятно, как пуля оказалась в лапке кошки, поэтому хозяйка обратилась с заявлением в полицию. Через некоторое время причина стала ясна: позвонил сосед-охотник, и признался, что виноват он. Но утверждал, что подстрелил соседскую кошку ненамеренно и оправдывал свои действия тем, что пытался защитить жену от раздражавших ее бездомных кошек. Он не просто полностью признал свою вину, но и оплатил счета на лечение пострадавшего животного.

«Кошек, собак и птиц отстреливают из пневматического оружия ради забавы в нашей стране так часто, что это можно сравнить с национальным развлечением. В большинстве случаев такие мучители животных остаются неизвестными, а если даже некоторых и ловят, то полиция не бывает с ними строгой», – написал опытный защитник животных Хейки Вальнер.

Вальнер признался, что с таким он столкнулся впервые. «Конечно, я осуждаю стрельбу, но виновник произошедшего повел себя очень достойно: сознался и взял на себя ответственность», – сказал он и добавил, что медицинские расходы были совсем не маленькими.