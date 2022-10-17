Кардиолог: «Спорт – это не фанатизм. Испытывать свой организм категорически нельзя»

Многие считают, что только спорт может уберечь человека от проблем со здоровьем. Мы пытаемся убежать от инфаркта, занимаясь окаянством в спорте. Кардиолог Ида-Таллиннской центральной больницы Давит Дуишвили говорит, что спорт – это не фанатизм: «Ко мне приходят пациенты, которые ходят в спортзал по шесть-семь раз в неделю. Спрашиваю, зачем так много, а они отвечают, что больше нечем заняться». Доктор объяснил, что перегрузки в спорте – это еще хуже, чем полное его отсутствие. Никто не знает, каков его предел, поэтому мы часто становимся свидетелями того, как профессиональные спортсмены буквально падают замертво на игровом поле или беговой дорожке.