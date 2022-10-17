Новый выпуск медицинского цикла дискуссионной передачи «Своя правда» посвящен кардиологии и инфарктам.
Кардиолог: «Спорт – это не фанатизм. Испытывать свой организм категорически нельзя»
Многие считают, что только спорт может уберечь человека от проблем со здоровьем. Мы пытаемся убежать от инфаркта, занимаясь окаянством в спорте. Кардиолог Ида-Таллиннской центральной больницы Давит Дуишвили говорит, что спорт – это не фанатизм: «Ко мне приходят пациенты, которые ходят в спортзал по шесть-семь раз в неделю. Спрашиваю, зачем так много, а они отвечают, что больше нечем заняться». Доктор объяснил, что перегрузки в спорте – это еще хуже, чем полное его отсутствие. Никто не знает, каков его предел, поэтому мы часто становимся свидетелями того, как профессиональные спортсмены буквально падают замертво на игровом поле или беговой дорожке.
Так, как уберечь себя от инфаркта и что делать, если сердце подвело? На этот и другие вопросы ответят герои и эксперты нового выпуска медицинского цикла дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 17 октября, в 20.30 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.