Ввел в заблуждение городские власти: сотрудник полиции был вынужден уйти в отставку

Прошлой зимой чиновникам пришлось рассмотреть сотни таких ходатайств на пособие, предназначенное для смягчения роста счетов за электроэнергию, газ и отопление для семей с низким и средним уровнем дохода. Заявление, поступившее в систему в то утро понедельника, было одним из них, но особенным его делало то, что это было мошенничество, а заявление сотрудник Центральной криминальной полиции отправил прямо со своего рабочего места.