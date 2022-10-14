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Ввел в заблуждение городские власти: сотрудник полиции был вынужден уйти в отставку

Эно-Геррит Линк
Ввел в заблуждение городские власти: сотрудник полиции был вынужден уйти в отставку
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Сотрудник Центральной криминальной полиции был уличен в мошенничестве.
Сотрудник Центральной криминальной полиции был уличен в мошенничестве. Фото: Shutterstock

В один январский понедельник, в без пяти минут восемь утра, в электронной среде, созданной для подачи заявления о возмещении расходов на энергию, появилось адресованное в Пярнускую городскую управу ходатайство о получении поддержки из-за взлетевших до потолка цен.

Специалист городской управы, рассматривавший заявление и проверявший присланные данные, назначил поддержку за четырехмесячный период в размере 629 евро, деньги были переведены на банковский счет заявителя в начале февраля.

Прошлой зимой чиновникам пришлось рассмотреть сотни таких ходатайств на пособие, предназначенное для смягчения роста счетов за электроэнергию, газ и отопление для семей с низким и средним уровнем дохода. Заявление, поступившее в систему в то утро понедельника, было одним из них, но особенным его делало то, что это было мошенничество, а заявление сотрудник Центральной криминальной полиции отправил прямо со своего рабочего места.

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