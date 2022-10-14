Ввел в заблуждение городские власти: сотрудник полиции был вынужден уйти в отставку

В один январский понедельник, в без пяти минут восемь утра, в электронной среде, созданной для подачи заявления о возмещении расходов на энергию, появилось адресованное в Пярнускую городскую управу ходатайство о получении поддержки из-за взлетевших до потолка цен.
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Специалист городской управы, рассматривавший заявление и проверявший присланные данные, назначил поддержку за четырехмесячный период в размере 629 евро, деньги были переведены на банковский счет заявителя в начале февраля.