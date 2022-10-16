Психоаналитик ⟩ Третий кусок торта после хот-дога и лазаньи: когда любовь к еде становится опасной

Иррациональное питание

Главная проблема компульсивного переедания кроется не столько в объемах потребляемой пищи и чрезмерном количестве калорий, сколько в невозможности человека рационально повлиять на этот процесс. Такое переедание носит навязчивый характер (поэтому часто называется компульсивным), и его невозможно остановить с помощью разума, оно имеет психогенный характер. Дело здесь совсем не в слабости воли, а в устройстве психики, привычках, генах, среде и стрессах.

Анна (имя изменено) всегда любила вкусно поесть в свое удовольствие и прекрасно готовила. У нее не было проблем с фигурой, но и особой худобой она никогда не отличалась. Трудности начались в 34 года после рождения сына. Отношения с мужем стали напряженными. А когда сыну исполнилось два года, случился развод. Муж ушел к другой. Анне было сложно, страшно, но она быстро взяла себя в руки. Вышла на работу, успешно продвигалась в карьере, заняла руководящий пост. Вместе с успехами росли лишние килограммы. Работы было много, сфера деятельности была эмоционально напряженной, единственным утешением стала еда. Отказаться от третьего куска торта после хот-дога и лазаньи было невозможно. За год Анна набрала 18 кг.