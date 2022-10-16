Психогенное, компульсивное или, как говорят в народе, «эмоциональное» переедание – сегодня одно из самых распространенных расстройств пищевого поведения. Им чаще всего страдают взрослые люди 30–50 лет. Его последствия – лишний вес, трудности со здоровьем, и проблема снижения веса, как правило, решаемая с огромным трудом. В 80 процентах случаев люди не подозревают о наличии у себя заболевания и списывают лишний вес на гормональные сбои, лень, возраст или проблемы с метаболизмом.
Психоаналитик ⟩ Третий кусок торта после хот-дога и лазаньи: когда любовь к еде становится опасной
Иррациональное питание
Главная проблема компульсивного переедания кроется не столько в объемах потребляемой пищи и чрезмерном количестве калорий, сколько в невозможности человека рационально повлиять на этот процесс. Такое переедание носит навязчивый характер (поэтому часто называется компульсивным), и его невозможно остановить с помощью разума, оно имеет психогенный характер. Дело здесь совсем не в слабости воли, а в устройстве психики, привычках, генах, среде и стрессах.
Часто люди с психогенным перееданием говорят: «Это не голод, но сильное желание съесть что-нибудь и успокоиться. Остановиться невозможно, это сильнее меня». После еды приходит чувство вины и стыда, начинается приступ самобичевания. Постоянные эпизоды переедания приводят к значительному росту веса и последующим заболеваниям: ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, гормональные нарушения, нарушения метаболизма.
Анна (имя изменено) всегда любила вкусно поесть в свое удовольствие и прекрасно готовила. У нее не было проблем с фигурой, но и особой худобой она никогда не отличалась. Трудности начались в 34 года после рождения сына. Отношения с мужем стали напряженными. А когда сыну исполнилось два года, случился развод. Муж ушел к другой. Анне было сложно, страшно, но она быстро взяла себя в руки. Вышла на работу, успешно продвигалась в карьере, заняла руководящий пост. Вместе с успехами росли лишние килограммы. Работы было много, сфера деятельности была эмоционально напряженной, единственным утешением стала еда. Отказаться от третьего куска торта после хот-дога и лазаньи было невозможно. За год Анна набрала 18 кг.
После очередного угрызения совести от съеденного на ночь женщина решает заняться собой. Находит в Инстаграме блогера по питанию, садится по его совету на жесткую диету, изнуряет себя в спортзале. Теряет десять килограммов за четыре месяца. Спустя полгода к ней возвращаются потерянный вес и еще шесть килограммов сверху. Другие попытки худеть также оборачиваются фиаско. Вместе с весом растет самокритика и падает самооценка, добавляется периодическая бессонница и тревога. В итоге Анна попала на прием к врачу-психиатру, который диагностировал психогенное переедание.
Родом из детства
В детстве Анна часто слышала от взрослых: «Чего ноешь? Слезами горю не поможешь», «На обиженных воду возят!», «Хорошие девочки не злятся, таких никто не любит». Эти фразы сослужили ей очень плохую службу.
Во многих из нас живет миф, что негативные, да и вообще сильные эмоции детям ни к чему. Он проявляется в запрете на злость («злая = некрасивая»), слезы («мальчики не плачут»») и даже на радость («сильно радуешься – быть беде»), в обесценивании чувств («чего надулась?») и страхов («не придумывай!»).
В результате человек учится не понимать свои эмоции, а отрицать и прятать их. Но эмоции не умеют исчезать, они остаются в психике и теле. Это может вести к депрессиям и паническим атакам, фобиям и низкой самооценке, психосоматическим обострениям, лишнему весу, и так далее.
Бабушка Анны повторяла: «ребенок плачет – значит голодный». И бабушка всегда старалась вкусно накормить внучку, когда у той было плохое настроение и грусть на лице. Так у Анны закрепился паттерн: «вкусная еда – это спасение от тревоги». Других инструментов психика не знала.
Бабушка усвоила эту воспитательную хитрость от мамы. В детстве и юности прабабушка пережила депортацию с семьей в Сибирь, голод, войну. Поэтому к еде в семье относились с почтением, ее нельзя было выкидывать, оставлять на тарелке. Так у Анны закрепился паттерн: «Доесть во чтобы то ни стало, чтобы никого не обидеть». Так состоялась передача некоторых звеньев межпоколенческой психической травмы (голода, депортации, войны).
Чтобы вылечить психогенное переедание, важно для начала признать наличие проблемы и важность психоэмоционального состояния. Зафиксировав проблему, следует обращаться к врачу-психиатру, психологу, психотерапевту, психоаналитику, при необходимости – к диетологу.
Анна выбрала путь профессиональной помощи. Спустя два года лечения и регулярной психотерапии вес начал снижаться и постепенно пришел в норму.
Признаки психогенного переедания
• Повторяющиеся эпизоды переедания.
• Переедание на фоне стресса (в том числе незаметного).
• Слишком быстрое поглощение пищи.
• В отсутствие чувства голода что-то постоянно жуется «от скуки».
• Еда большими порциями до состояния, когда «уже не лезет».
• Человек предпочитает есть в одиночестве, сторонясь компаний.
• Чувство вины по поводу своего чревоугодия.
• Недовольство своей внешностью, строением тела, размером одежды.
• Высокий индекс массы тела (скачок веса на фоне стресса и/или сильных. эмоциональных событий – развода, переезда, рождения ребенка, смерти близкого).