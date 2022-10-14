Когда речь заходит об устойчивом образе жизни все чаще всплывает тема избыточных пищевых отходов, причем она еще более актуальна в связи с нынешним безумным ростом цен. Эта тема особенно актуальна для молодежи, о чем свидетельствуют и идеи, представленные на конкурс Solve for Tomorrow.
Избыточные пищевые отходы при высоких ценах – как справиться
Руководитель программы Solve for Tomorrow Эгле Тамелите объяснила, что срок регистрации идей и команд для конкурса недавно истек. Некоторые идеи молодых людей связаны с устойчивым развитием и даже непосредственно с экономией продуктов питания: «Недавно мы также провели опрос, и выяснилось, что 46% молодых жителей Эстонии считают избыточные пищевые отходы довольно серьезной угрозой для окружающей среды».
«Мы надеемся, что на следующих этапах Solve for Tomorrow молодые люди смогут как следует развить представленные идеи с помощью менторов и тренингов, и что из программы вырастет несколько хороших инициатив, приложений или даже предприятий», — добавила Тамелите.
Вот несколько советов, как каждый из нас может сократить количество пищевых отходов, чтобы помочь природе, а с учетом роста цен – и своему кошельку.
Приложения, которые помогают эффективно использовать остатки
Пользуйтесь приложениями (например, Rimi, MyFridgeFood, SuperCook и др.), генерирующими рецепты на основании перечня продуктов. В такое приложение нужно просто ввести наименования продуктов, которые уже есть в холодильнике или шкафу, и программа предложит рецепты блюд из них. Так вы сможете одновременно открыть для себя новые интересные рецепты и не дать пропасть продуктам.
Перед походом в магазин сделайте список имеющихся дома продуктов
Если вы будете знать, что хранится у вас в кухонных шкафах и холодильнике, сможете избежать покупки ненужного или продуктов, которые у вас дома уже есть.
Составляйте меню на несколько дней вперед
Если вы будете знать, что планируете готовить хотя бы в ближайшие пару дней, сможете избежать эмоциональных покупок и ситуаций, когда в готовке приходится использовать продукты, которые совсем друг с другом не сочетаются. Заодно и продукты залеживаться не будут.
Храните продукты правильно
Очень обидно, когда овощи и фрукты успевают испортиться, пока ждут своего часа. Такие продукты дольше сохранятся свежими, если хранить их правильно. Фруктам, например, нужен воздух, поэтому не следует хранить их в закрытой емкости. Ягоды напротив хорошо хранятся в закрытой емкости, только их нужно убирать туда, помыв предварительно слабым раствором уксуса и высушив. Корнеплоды больше всего устроит самое холодное место в холодильнике.
Конкурс Samsung Solve for Tomorrow с призовым фондом в 16 000 евро учит молодых людей развивать и представлять свои идеи. В этом году основное внимание уделяется устойчивому развитию. В конкурсе принимают участие учащиеся 9–12 классов в командах по 3–5 человек. В финале участвует молодежь из Эстонии, Латвии и Литвы.
Помимо экспертов Samsung, из Эстонии среди наставников и жюри конкурса представители TalTech, Mektory, Тартуского университета, Министерства образования и науки, Junior Achievement Estonia и ряда других организаций, связанных с образованием и инновациями.
Всю информацию о конкурсе Solve for Tomorrow и условиях можно найти ЗДЕСЬ, а новости и объявления – на странице программы в Facebook.