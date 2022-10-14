Избыточные пищевые отходы при высоких ценах – как справиться

Составляйте меню на несколько дней вперед

Если вы будете знать, что планируете готовить хотя бы в ближайшие пару дней, сможете избежать эмоциональных покупок и ситуаций, когда в готовке приходится использовать продукты, которые совсем друг с другом не сочетаются. Заодно и продукты залеживаться не будут.

Храните продукты правильно

Очень обидно, когда овощи и фрукты успевают испортиться, пока ждут своего часа. Такие продукты дольше сохранятся свежими, если хранить их правильно. Фруктам, например, нужен воздух, поэтому не следует хранить их в закрытой емкости. Ягоды напротив хорошо хранятся в закрытой емкости, только их нужно убирать туда, помыв предварительно слабым раствором уксуса и высушив. Корнеплоды больше всего устроит самое холодное место в холодильнике.

Конкурс Samsung Solve for Tomorrow с призовым фондом в 16 000 евро учит молодых людей развивать и представлять свои идеи. В этом году основное внимание уделяется устойчивому развитию. В конкурсе принимают участие учащиеся 9–12 классов в командах по 3–5 человек. В финале участвует молодежь из Эстонии, Латвии и Литвы.

Помимо экспертов Samsung, из Эстонии среди наставников и жюри конкурса представители TalTech, Mektory, Тартуского университета, Министерства образования и науки, Junior Achievement Estonia и ряда других организаций, связанных с образованием и инновациями.

Всю информацию о конкурсе Solve for Tomorrow и условиях можно найти ЗДЕСЬ, а новости и объявления – на странице программы в Facebook.