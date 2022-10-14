Интервью ⟩ Сергей Алексашенко: «Денег на войну с НАТО у Путина хватит»

– А как работает эта связка для Кремля? Влияют ли колебания стоимости нефти на интенсивность ведения боевых действий в Украине?

– Скажу так. Между ценами на нефть и возможностью Путина финансировать войну в Украине нет никакой прямой связи. Путин будет продолжать войну, финансировать боевые действия ровно столько, сколько он лично будет считать нужным. Высокая цена на нефть, или низкая цена на нефть, нет никакой разницы для него. Нужно будет – и Центральный банк денег напечатает. Даже если мы предположим, что цена на российскую нефть упала до 40 долларов за баррель и доходы бюджета просели в два раза, это не означает, что Путин завтра скажет войне «стоп». Ну, будет дефицит бюджета ни 2%, а 6%, и что? От того, что бюджет дефицитный, экономика не рухнет, и войну он спокойно может вести хоть три года. Цены на углеводороды никак не влияют на желание Путина воевать.

– Продолжая тему углеводородов: на ваш взгляд, кому экономически выгодно прекращение подачи газа из России в Европу? И не является ли эта выгода мотивом для подрыва «Северного потока»?