В ноябре партнер управы Ласнамяэ – компания Keskkonnahooldus Eesti OÜ – увезет все вовремя подготовленные мешки с листьями.
График: управа Ласнамяэ поможет квартирным товариществам вывезти листья
«Управа Ласнамяэ и раньше помогала квартирным товариществам утилизировать опавшие листья, но из-за сложности и хаотичности системы многие мешки оставались зимой неубранными. Теперь мы разработали более четкие правила и составили более точный график вывоза мешков с листьями, и надеемся, что системный подход улучшит качество услуги», — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Наполненные пакеты следует складывать на территории КТ или в других безопасных местах, не засоряя края проезжей части и тротуаров, в том числе большие зеленые зоны. К указанной в графике дате пакеты должны быть размещены в легкодоступном и заметном месте.
Мешки вывозятся по графику, где для каждого микрорайона указано время, к которому мешки с собранными листьями должны быть готовы.
1 - 7 ноября: Сикупилли, Ууслинна, Маяка, Курепыллу, Юлемисте, Паэ
8 - 14 ноября: Лоопеалзе, Катлери, Лаагна, Сыямяэ
15 - 22 ноября: Куристику, Прийсле, Мустакиви, Сели
Если мешки для сбора листьев не будут готовы вовремя, землевладельцу придется утилизировать их за свой счет.
При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться к главному специалисту отдела благоустройства и озеленения управы района Ласнамяэ Элийзе Мыйстлик по телефону 645 7703 или по электронной почте: eliisa.moistlik@tallinnlv.ee.