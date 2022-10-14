График: управа Ласнамяэ поможет квартирным товариществам вывезти листья

«Управа Ласнамяэ и раньше помогала квартирным товариществам утилизировать опавшие листья, но из-за сложности и хаотичности системы многие мешки оставались зимой неубранными. Теперь мы разработали более четкие правила и составили более точный график вывоза мешков с листьями, и надеемся, что системный подход улучшит качество услуги», — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Наполненные пакеты следует складывать на территории КТ или в других безопасных местах, не засоряя края проезжей части и тротуаров, в том числе большие зеленые зоны. К указанной в графике дате пакеты должны быть размещены в легкодоступном и заметном месте.

Мешки вывозятся по графику, где для каждого микрорайона указано время, к которому мешки с собранными листьями должны быть готовы.

1 - 7 ноября: Сикупилли, Ууслинна, Маяка, Курепыллу, Юлемисте, Паэ 8 - 14 ноября: Лоопеалзе, Катлери, Лаагна, Сыямяэ 15 - 22 ноября: Куристику, Прийсле, Мустакиви, Сели Если мешки для сбора листьев не будут готовы вовремя, землевладельцу придется утилизировать их за свой счет.