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Фото ⟩ «У нас за червей доплата?»: посетительницу магазина возмутили цены на эстонские яблоки

София Солдатенко
, reporter
«У нас за червей доплата?»: посетительницу магазина возмутили цены на эстонские яблоки
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Фото: Rus.Postimees

Посетительница таллиннского продуктового магазина была удивлена стоимостью эстонских яблок: почему местные фрукты дороже импортных, при этом цена не соответствует качеству? Представители магазина и Союза садоводства Эстонии объяснили, в чем кроется причина.

«Я никак не могу постичь логику. Ну почему затрапезнейшие эстонские яблоки стоят в два раза дороже той же Royal Gala? 3,09 за килограмм, это что вообще? Польские за 65 центов... Granny Smith, самые дорогие, 2,29 евро. У нас за червей доплата?» – возумущается посетительница магазина Konsum.

В другой свой поход в магазин она вновь наблюдала неприятную картину. «Неужели торговая сеть закупает это г*внище за такие деньги, что вынуждена продавать его потом втридорога? Неужели нельзя поставить адекватную цену, чтобы не выбрасывать потом товар, который в таком качестве даром никому не нужен? Очень странный бизнес, такие жуткие яблоки у нас еще поискать. Но ведь нашли», – недоумевает она.

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