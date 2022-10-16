Посетительница таллиннского продуктового магазина была удивлена стоимостью эстонских яблок: почему местные фрукты дороже импортных, при этом цена не соответствует качеству? Представители магазина и Союза садоводства Эстонии объяснили, в чем кроется причина.
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Фото ⟩ «У нас за червей доплата?»: посетительницу магазина возмутили цены на эстонские яблоки
«У нас за червей доплата?»: посетительницу магазина возмутили цены на эстонские яблоки
«Я никак не могу постичь логику. Ну почему затрапезнейшие эстонские яблоки стоят в два раза дороже той же Royal Gala? 3,09 за килограмм, это что вообще? Польские за 65 центов... Granny Smith, самые дорогие, 2,29 евро. У нас за червей доплата?» – возумущается посетительница магазина Konsum.