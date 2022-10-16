Фото ⟩ «У нас за червей доплата?»: посетительницу магазина возмутили цены на эстонские яблоки

«Я никак не могу постичь логику. Ну почему затрапезнейшие эстонские яблоки стоят в два раза дороже той же Royal Gala? 3,09 за килограмм, это что вообще? Польские за 65 центов... Granny Smith, самые дорогие, 2,29 евро. У нас за червей доплата?» – возумущается посетительница магазина Konsum.

В другой свой поход в магазин она вновь наблюдала неприятную картину. «Неужели торговая сеть закупает это г*внище за такие деньги, что вынуждена продавать его потом втридорога? Неужели нельзя поставить адекватную цену, чтобы не выбрасывать потом товар, который в таком качестве даром никому не нужен? Очень странный бизнес, такие жуткие яблоки у нас еще поискать. Но ведь нашли», – недоумевает она.