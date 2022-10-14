С 6 по 8 января в Отепя пройдет этап Кубка мира по двоеборью, который впервые будет разделен на три соревновательных дня. Соревнования, которые уже третий год будут проходить в техванди, предложат любителям спорта более насыщенную и плотную программу, чем в минувшие годы.
Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя пройдет в новом формате
По словам председателя организационного комитета этапа Кубка мира Аго Марквардта, в этот раз при организации соревнований мирового уровня вызовом стали бесперебойное и укладывающееся в график проведение программы выступлений.
«Уже в пятницу на стартв ыйдут смешанные команды, где в одной группе прыгают и участвуют в гонке по две женщины и по два мужчины. В субботу начнем день несвойственной двоеборью массовой гонкой: мужчины выйдут на дистанцию в 10 км, женщины – 5 км. Затем будут прыжки с трамплина. В последний день этапа Кубка мира пройдут индивидуальные соревнования по обычному методу Гундерсена».
Как отмечает Марквардт, эти соревнования должны стать очень зрелищными и интересными.
«Как правило, двоеборцы привыкли соревноваться в индивидуальном зачете и с отдельного старта, но масс-старт, безусловно, требует от спортсменов иной настройки. Поэтому соревнование больше не благоприятствует в такой мере фаворитам и на первую тройку сможет претендовать больше спортсменов».
Также он добавил, что организационно все готово к этапу Кубка мира, работы идут по графику.
«В конце октября мы передадим Международной лыжной федерации (FIS) отчет о проделанной работе и они смогут убедиться в том, что мы готовы к проведению соревнований», - сказал Марквардт.
Руководитель техвандиского спортивного центра Яак Маэ надеется на то, что установятся ранние устойчивые морозы, которые позволили бы начать покрывать слоем снега трамплин и лыжную трассу.
«В течение прошлого сезона мы заготавливали искусственный снег и хранили его все лето в том объеме, который позволит подготовить лыжную трассу в случае, если природных морозов будет недостаточно. Если погода позволит, то, вероятно, в ноябре сможем приступить к подготовке трамплина и круговой лыжной трассы длиной 2,5 км.
Этап Кубка мира в Отепя является четвертым в сезоне этапом серии Кубка мира среди мужчин. Он пройдет спустя три недели после этапа в Рамсау (Австрия). У женщин соревнования в Отепя станут третьим из шести этапов серии Кубка мира.
В середине декабря станет известно точное количество участников и состав международных сборных. Пока нет никаких причин для того, чтобы отменять соревнования в Отепя.