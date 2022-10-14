Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя пройдет в новом формате

По словам председателя организационного комитета этапа Кубка мира Аго Марквардта, в этот раз при организации соревнований мирового уровня вызовом стали бесперебойное и укладывающееся в график проведение программы выступлений.

«Уже в пятницу на стартв ыйдут смешанные команды, где в одной группе прыгают и участвуют в гонке по две женщины и по два мужчины. В субботу начнем день несвойственной двоеборью массовой гонкой: мужчины выйдут на дистанцию в 10 км, женщины – 5 км. Затем будут прыжки с трамплина. В последний день этапа Кубка мира пройдут индивидуальные соревнования по обычному методу Гундерсена».

Как отмечает Марквардт, эти соревнования должны стать очень зрелищными и интересными.

«Как правило, двоеборцы привыкли соревноваться в индивидуальном зачете и с отдельного старта, но масс-старт, безусловно, требует от спортсменов иной настройки. Поэтому соревнование больше не благоприятствует в такой мере фаворитам и на первую тройку сможет претендовать больше спортсменов».

Также он добавил, что организационно все готово к этапу Кубка мира, работы идут по графику.

«В конце октября мы передадим Международной лыжной федерации (FIS) отчет о проделанной работе и они смогут убедиться в том, что мы готовы к проведению соревнований», - сказал Марквардт.