В Кохтла-Ярве число подозреваемых в коррупции человек увеличилось до 17

Девять из 15 человек, принадлежащих к неофициальной коалиции в городском собрании Кохтла-Ярве, сейчас находятся под подозрением в совершении уголовного преступления. Под подозрение попали также пять работников горуправы, с одним из которых трудовой договор уже расторгнут.