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В Кохтла-Ярве число подозреваемых в коррупции человек увеличилось до 17

rus.postimees.ee
В Кохтла-Ярве число подозреваемых в коррупции человек увеличилось до 17
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Николай Осипенко.
Николай Осипенко. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

К 11 подозреваемым в даче и получении взяток, а также торговле влиянием добавились пять членов городского собрания Кохтла-Ярве и один сотрудник городской управы, пишет ERR.

Девять из 15 человек, принадлежащих к неофициальной коалиции в городском собрании Кохтла-Ярве, сейчас находятся под подозрением в совершении уголовного преступления. Под подозрение попали также пять работников горуправы, с одним из которых трудовой договор уже расторгнут.

Среди членов горсобрания новыми подозреваемыми стали председатель ревизионной комиссии Яанек Пахка, член комиссии по образованию и культуре Анна Рентик, член экономической комиссии Владимир Эвве и члены социальной комиссии Светлана Колло и Заур Аббасов.

Из сотрудников городской управы в так называемой второй волне подозреваемых оказалась Юлле Лепассаар, которая вошла в горсобрание четвертой в списке Центристской партии на выборах, но отказалась от этого места.

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