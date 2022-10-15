Рынок загородных домов ломает стереотипы

Пярнуский маклер Керсти Мейстер часто слышит жалобы, что покупателей загородных домов хватает, а вот предложить им, в сущности, нечего. «Да, загородных домов в хорошем месте и в хорошем состоянии очень мало, — говорит она. — Всего два года назад нуждающийся в ремонте загородный дом в Пярнумаа стоил от 35 000 до 60 000 евро, сейчас цены на такие дома выросли до 100 000 евро».

Кристиана Пылд, менеджер по маркетингу и коммуникации портала недвижимости KV.ee, сообщила, что в большинстве уездов Эстонии количество предложений о продаже все-таки увеличилось.

«Во всех уездах цены на выставленные на продажу дома выросли за год на несколько десятков процентов, — сказала Пылд. — Хийумаа — единственный уезд, где средняя стоимость домов в этом году ниже, чем год назад. В Тартуском уезде, который находится на втором месте по количеству предложений после Харьюмаа, цены на 37% выше, чем в прошлом году. Цены на дома в Пярнумаа выросли за год на 39%.

Старые хутора