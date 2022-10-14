Фото ⟩ В Вырумаа продается старый, но прекрасно отремонтированный хутор

В маленькой деревне, расположенной в лесу, всего три хутора. Все хутора в хорошем состоянии, и один из них в настоящее время выставлен ​​на продажу. Площадь земельного участка, расположенного в холмистом ландшафте, составляет 2,11 га. Кроме жилого дома есть сарай, погреб и баня.

Фото: KV.EE

Дом, построенный в 1939 году, частично отремонтирован и состоит из трех просторных комнат, кухни, душевой, туалета и веранды. В ходе ремонта в доме проведена новая электропроводка, также сделан общий санитарный ремонт. Отопительные элементы - печь и теплая стенка с лежанкой приведены в порядок и почищены, а вот плита - новая.

Фото: KV.EE

Старый амбар-погреб в хорошем состоянии. В амбаре два помещения, а под амбаром - аккуратный каменный погреб со сводчатым потолком. Старая баня по-черному также была отремонтирована. От другого каменного амбара остались только внешние стены.

Фото: KV.EE