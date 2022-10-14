Согласно последним исследованиям Детского консультативного совета, общение с незнакомыми людьми в интернете, подверженность мошенничеству и вымогательству, киберзапугиванию и распространение недостоверной информации вызывают у эстонских детей самые большие опасения.
Исследование ⟩ Эстонские дети чаще становятся жертвами мошенников и вымогателей в интернете
По сравнению с соседними странами эстонские дети больше всего подвергаются угрозам в интернете или рискуют стать жертвами мошенничества. В общем, детей разводят на деньги. Если в Скандинавии и других странах Балтии результат ниже 10 процентов, то в Эстонии число людей, ставших жертвами мошенников, достигает 16 процентов. По сравнению со скандинавскими странами молодые жители Эстонии не решаются просить помощи у родителей, если в интернете о них распространяется ложная информация. Например, в Швеции и Финляндии за помощью обращается в среднем половина пострадавших детей, а в случае эстонских детей эта доля достигает лишь 38 процентов.
По словам руководителя отдела поддержки Telia Эло Вырка, исследования Детского консультативного совета, проведенные в сотрудничестве с Telia, Ipsos и Союзом защиты детей, показывают, что для эстонских детей одни и те же проблемы повторяются из года в год. «По сравнению с другими странами Скандинавии и Балтии, эстонские дети больше всего подвержены вымогательству денег или личных данных. Кроме того, с каждым десятым ребенком онлайн связывался взрослый, которого ребенок не знает. Это пугающие факты, и, к сожалению, эта информация часто не передается родителям. Киберзапугивание стало сложнее, чем просто написанные плохие вещи», – сказал Вырк.
По словам координатора информационной работы в интернете Керли Валнер, положение эстонских детей в интернете хорошо отражается в проблемах, с которыми они обращаются по телефону доверия. «К нам обращаются с опасениями, что велась тайная съемка и что она была организована с целью издевательств. Что при получении более интимных фотографий были созданы поддельные аккаунты, через которые были предприняты попытки угрожать, шантажировать или взломать аккаунт ребенка в социальной сети», – сказал Вальнер.
В 2022 году в «Помощь детям» со своими проблемами обращались в первую очередь дети, затем родители и специалисты. 34 процента обращений поступало от детей в возрасте от 12 до 14 лет.
Об уязвимости безопасности эстонских детей в социальных сетях также говорят результаты опроса KüberPähkel, проведенного в 2021 году среди учеников 4-х - 9-х классов, результаты которого показали, что 86 процентов респондентов имеют учетную запись в социальных сетях, и 21 процент этих учетных записей был взломан за последние два года.
В случае киберзапугивания важно сохранить доказательства и сообщить об этом администратору сообщества, нажав кнопку «уведомить» или «сообщить», который может удалить информацию о травле из сообщества. В более серьезных случаях следует уведомить онлайн-полицию.
Союз защиты детей разработала учебный материал для учащихся «Как защитить себя и других в интернете», в котором изложены шаги, которые необходимо предпринять, если вы или ребенок стали свидетелем или жертвой издевательств, и как сохранить улики.
Важно не давать слишком много информации о себе и проверять настройки конфиденциальности учетных записей социальных сетей. Когда вы делитесь фотографиями или видео других людей, важно получить их согласие, прежде чем делать это. Следует ознакомиться с советами о том, как снимать фотографии и видео других людей.
Советы родителям по кибербезопасности и использованию смартфона в целом.
Рекомендации для родителей также были подготовлены в сотрудничестве Telia и Союза защиты детей. Рекомендации по онлайн-общению и киберзапугиванию можно получить позвонив на телефон помощи детям.
тел. номер: 116111