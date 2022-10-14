Исследование ⟩ Эстонские дети чаще становятся жертвами мошенников и вымогателей в интернете

По сравнению с соседними странами эстонские дети больше всего подвергаются угрозам в интернете или рискуют стать жертвами мошенничества. В общем, детей разводят на деньги. Если в Скандинавии и других странах Балтии результат ниже 10 процентов, то в Эстонии число людей, ставших жертвами мошенников, достигает 16 процентов. По сравнению со скандинавскими странами молодые жители Эстонии не решаются просить помощи у родителей, если в интернете о них распространяется ложная информация. Например, в Швеции и Финляндии за помощью обращается в среднем половина пострадавших детей, а в случае эстонских детей эта доля достигает лишь 38 процентов.

По словам руководителя отдела поддержки Telia Эло Вырка, исследования Детского консультативного совета, проведенные в сотрудничестве с Telia, Ipsos и Союзом защиты детей, показывают, что для эстонских детей одни и те же проблемы повторяются из года в год. «По сравнению с другими странами Скандинавии и Балтии, эстонские дети больше всего подвержены вымогательству денег или личных данных. Кроме того, с каждым десятым ребенком онлайн связывался взрослый, которого ребенок не знает. Это пугающие факты, и, к сожалению, эта информация часто не передается родителям. Киберзапугивание стало сложнее, чем просто написанные плохие вещи», – сказал Вырк.