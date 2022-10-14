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На ЧМ-2022 в Катаре ЛГБТ-фанатам разрешат держаться за руки

rus.postimees.ee
На ЧМ-2022 в Катаре ЛГБТ-фанатам разрешат держаться за руки
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Стадион Al Thumama, Катар.
Стадион Al Thumama, Катар. Фото: IMAGO

Катар разрешил ЛГБТ-фанатам держаться за руки и демонстрировать радужные флаги во время ЧМ по футболу, передает news.ru

ЛГБТ-фанаты смогут держаться за руки и демонстрировать радужные флаги на ЧМ-2022, заявил генеральный директор оргкомитета турнира Нассер Аль-Хатер. По его словам, в Дохе рады всем, кто не причиняет вреда другим людям и не разрушает общественную собственность, сообщает Sky News.

«Все, о чем мы просим, чтобы люди уважительно относились к культуре. В конце концов, мы рады всем, кто не делает ничего, что причиняет вред другим людям, не разрушает общественную собственность, ведет себя, не причиняя вреда. Этим людям не о чем беспокоиться», — приводит телеканал слова Аль-Хатера.

21 июня сообщалось, что футбольным болельщикам, которые собираются посетить чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, запретили заниматься сексом в стране. В противном случае им может грозить арест на срок до семи лет.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября до 18 декабря. Это будет первый в истории чемпионат мира, который проводится в зимнее время. ЧМ-2026 пройдет в Мексике и США, в нем впервые в истории будут участвовать не 32 команды, а 48. На мировое первенство 2030 года претендуют Испания, Португалия и Украина.

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