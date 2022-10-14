На ЧМ-2022 в Катаре ЛГБТ-фанатам разрешат держаться за руки

ЛГБТ-фанаты смогут держаться за руки и демонстрировать радужные флаги на ЧМ-2022, заявил генеральный директор оргкомитета турнира Нассер Аль-Хатер. По его словам, в Дохе рады всем, кто не причиняет вреда другим людям и не разрушает общественную собственность, сообщает Sky News.

«Все, о чем мы просим, чтобы люди уважительно относились к культуре. В конце концов, мы рады всем, кто не делает ничего, что причиняет вред другим людям, не разрушает общественную собственность, ведет себя, не причиняя вреда. Этим людям не о чем беспокоиться», — приводит телеканал слова Аль-Хатера.

21 июня сообщалось, что футбольным болельщикам, которые собираются посетить чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, запретили заниматься сексом в стране. В противном случае им может грозить арест на срок до семи лет.