Более тысячи молодых людей, среди которых 12 групп друзей и 11 девушек, получили повестки из Департамента оборонных ресурсов и 17-19 октября отправятся на военную службу.
Более тысячи молодых людей отправятся на срочную службу
По словам исполняющей обязанности гендиректора Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески, хорошо то, что интерес молодых людей к тому, чтобы начать службу вместе со своими друзьями, остается высоким даже во время последнего призыва в этом году. Раннавески говорит, что это показывает, что проект обязательно должен быть продолжен в будущем.
Возможность служить вместе как группа друзей впервые появилась в июльском призыве этого года. Присоединяясь к проекту, друзья могут по возможности выбрать подходящее им время и место службы и вместе пройти базовый курс солдата.
«Мы рады, что приступают к службе и 11 девушек, что на четыре больше, чем в октябре прошлого года, – прокомментировала Раннавески. – Эффективность вклада в гособорону не зависит от пола. Женщины, прошедшие военную службу, являются очень хорошим доказательством того, что они могут наравне с мужчинами справляться во всех подразделениях и должностях».
Октябрьский призыв длится восемь месяцев, и в его рамках проходят подготовку рядовые подразделения Сил обороны. Служба начинается в 1-й пехотной бригаде, 2-й пехотной бригаде, Киберкомандовании, Командовании тылового обеспечения и Командовании спецопераций.
На военную службу прибывают 11 молодых людей из зарубежных стран.
На срочную службу призывают три раза в год. Следующий призыв будет 30 января 2023 года.