Более тысячи молодых людей отправятся на срочную службу

По словам исполняющей обязанности гендиректора Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески, хорошо то, что интерес молодых людей к тому, чтобы начать службу вместе со своими друзьями, остается высоким даже во время последнего призыва в этом году. Раннавески говорит, что это показывает, что проект обязательно должен быть продолжен в будущем.

Возможность служить вместе как группа друзей впервые появилась в июльском призыве этого года. Присоединяясь к проекту, друзья могут по возможности выбрать подходящее им время и место службы и вместе пройти базовый курс солдата.

«Мы рады, что приступают к службе и 11 девушек, что на четыре больше, чем в октябре прошлого года, – прокомментировала Раннавески. – Эффективность вклада в гособорону не зависит от пола. Женщины, прошедшие военную службу, являются очень хорошим доказательством того, что они могут наравне с мужчинами справляться во всех подразделениях и должностях».

Октябрьский призыв длится восемь месяцев, и в его рамках проходят подготовку рядовые подразделения Сил обороны. Служба начинается в 1-й пехотной бригаде, 2-й пехотной бригаде, Киберкомандовании, Командовании тылового обеспечения и Командовании спецопераций.

На военную службу прибывают 11 молодых людей из зарубежных стран.