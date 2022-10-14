Российские авиакомпании летают в закрытые аэропорты юга. Кого они перевозят?

Тем не менее рейсы туда можно найти в истории перелетов. Так, 30 сентября самолет A320 «Уральских авиалиний» летал из «Платова» в аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) и обратно. 3 октября такой же борт той же компании вылетел из «Платова» в сторону Урала - правда, записанный трек самолета прерывается над Свердловской областью на подлете к столице региона.

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То, что во Flightradar не видно полной записи полета самолета, может означать, что экипаж самолета выключал транспондер. Это не значит, что самолет летит без навигации: у экипажа остаются другие приборы, чтобы следить за полетом.

Также в официально закрытый аэропорт летает авиакомпания iFly. Самолет этой чартерной компании 2 октября летал из Волгограда в Ростов-на-Дону, а 10 октября - из Ростова-на-Дону в Читу. Это компания специализируется на рейсах на курортные направления, например, ее самолеты летают в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

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Можно найти много рейсов, запись трека которых заканчивается над Волгоградской областью - они могли направляться в Ростов-на-Дону, однако доказать это сложно. В частности, такие рейсы есть у «Аэрофлота».

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Трек нескольких рейсов авиакомпании «Ямал», которые выполнялись на самолете Sukhoi Superjet в конце сентября и начале октября, заканчивались над Черным морем южнее Керчи на линии между Туапсе и Ялтой.

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SOTA писала о том, что «Ямал» могла выполнять рейсы в Симферополь в аннексированном Крыму.