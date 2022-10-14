Лесопромышленники, увольняющие работников, показывают правительству кулак

​В среду деревообрабатывающая компания Palmako объявила, что к концу года на их предприятиях будет работать на сто человек меньше, чем в начале года. «Как бы эффективно мы ни работали, эстонская деревообрабатывающая промышленность, закупающая сырье в странах Северной Европы и экспортирующая туда продукцию, никогда не сможет добиваться такой ​​же добавленной стоимости, как при работе с использованием отечественного сырья. По сути, в этом случае мы стали бы похожи на электронную промышленность: чипы на входе, продукт на выходе, лишь малая часть работы выполняется на месте», – сказал менеджер Palmako Райн Раудсепп, описывая суть проблемы. Меньше рабочих означает то, что если раньше заводы работали в две смены, то теперь работают в одну. Но Palmako – далеко не единственная компания с подобными проблемами.