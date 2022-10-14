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Лесопромышленники, увольняющие работников, показывают правительству кулак

Лийна Лакс
Лесопромышленники, увольняющие работников, показывают правительству кулак
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Еще не было слышно об окончательном закрытии каких-то компаний. Однако некоторые предприятия будут сокращать количество сотрудников, и работают, например, в две смены вместо трех.
Еще не было слышно об окончательном закрытии каких-то компаний. Однако некоторые предприятия будут сокращать количество сотрудников, и работают, например, в две смены вместо трех. Фото: Elmo Riig

На прошлой неделе прекратило свою деятельность деревообрабатывающее предприятие Ида-Вирумаа Repo Vabrikud, теперь объявила об увольнениях Palmako: в эстонской деревообрабатывающей промышленности назревает кризис.

​В среду деревообрабатывающая компания Palmako объявила, что к концу года на их предприятиях будет работать на сто человек меньше, чем в начале года. «Как бы эффективно мы ни работали, эстонская деревообрабатывающая промышленность, закупающая сырье в странах Северной Европы и экспортирующая туда продукцию, никогда не сможет добиваться такой ​​же добавленной стоимости, как при работе с использованием отечественного сырья. По сути, в этом случае мы стали бы похожи на электронную промышленность: чипы на входе, продукт на выходе, лишь малая часть работы выполняется на месте», – сказал менеджер Palmako Райн Раудсепп, описывая суть проблемы. Меньше рабочих означает то, что если раньше заводы работали в две смены, то теперь работают в одну. Но Palmako – далеко не единственная компания с подобными проблемами.

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