Скоро наступят школьные каникулы, и это прекрасная возможность спланировать семейную поездку, чтобы продлить лето. Чтобы дальние поездки прошли гладко, полезно будет обратить внимание на некоторые тонкости, связанные с работой аэропорта и страхованием путешествий.
Собираетесь в поездку? Эксперты рассказали, как избежать проблем при авиапутешествиях
Полезными советами, о которых стоит вспомнить перед планированием поездки и покупкой билетов, делятся руководитель отдела консультирования потребителей и предпринимателей Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Кристина Таммару, и руководитель сферы страхования рисков Swedbank Алексей Жемков.
Проведите тщательную «домашнюю работу»
- Нашли подходящее место и уже торопитесь потратиться на авиабилеты? Убедитесь, что выбранная вами авиакомпания не участвует в забастовке. Если оказалось, что участвует, эксперты советуют найти другой способ добраться до места назначения, потому что если ваша поездка будет задержана или отменена из-за предварительно планировавшейся забастовки, ваше страхование путешествий не покроет, например, покупку новых билетов. Однако если забастовка произойдет неожиданно, уже после покупки авиабилетов, страхование путешествий возместит понесенные убытки.
- Если вам нужно сделать пересадку в другой стране, чтобы добраться до места назначения, стоит проверить, сколько времени у вас на это есть. В настоящее время в аэропортах напряженная ситуация: забастовки, отмены, задержки. Это привело к довольно длинным очередям на прохождение контроля безопасности, на проверку паспортов и багажа, регистрации и т. д. Время регистрации очень плотное. Стоит помнить, что любые дополнительные расходы, понесенные из-за неправильного планирования времени, не покрываются страхованием путешествий. Например, Таллиннский аэропорт на своем сайте рекомендует прибыть в аэропорт за два часа до вылета.
- Проверьте, соответствуют ли ваши документы требованиям страны назначения. Некоторые страны требуют, чтобы паспорт был действителен как минимум в течение шести месяцев после окончания поездки, некоторые – в течение года. Есть страны, в которые требуется виза, справка о прививках и т. д. Если ваши документы в порядке, убедитесь, что и ваши попутчики также проверили свои документы. Узнайте больше на странице Reisi Targalt.
- На странице Reisi Targalt также можно найти информацию о правилах, касающихся COVID-19, которые действуют в данный момент в стране назначения.
- Проверьте время заселения и выезда из отеля, а также условия отмены бронирования. Например, не в каждом отеле или гостевой квартире есть круглосуточное обслуживание, поэтому нужно будет прибыть в оговоренное время или до определенного времени, после которого уже не будет возможности заселиться. Чтобы избежать этого, в случае, если вы прибудете позже, лучше сообщить о задержке в отель.
- Узнайте о своих правах как путешественника на сайте Консультационного центра Евросоюза для потребителей consumer.ee и убедитесь, что страхование путешествий отвечает вашим потребностям.
После того как вы провели эту домашнюю работу и купили билеты, эксперты советуют зарегистрировать свою поездку на сайте Министерства иностранных дел. Это необходимо на случай, если в стране, куда вы едете, произойдет что-то непредвиденное: стихийное бедствие, террористический акт или еще что-либо неожиданное, Министерство иностранных дел могло бы с вами связаться и при необходимости организовать ваш обратный путь домой.
Если ваша поездка перебронирована или отменена, о чем нужно знать
Если вы оказались в ситуации, когда ваш рейс значительно задерживается, отменяется или вам отказывают в посадке, потому что билетов было продано больше, чем имеется мест, в первую очередь, обратитесь к сотруднику или представителю авиакомпании.
«Европейский союз разработал перечень прав для обеспечения справедливого обращения с авиапассажирами», – говорит Кристина Таммару, добавляя, что авиакомпания, выполняющая рейс, несет ответственность за пассажира и его багаж, и должна соблюдать права пассажира.
«Любой пассажир, которому отказано в посадке, рейс которого отменен или который пострадал от задержки рейса на два часа и более, должен получить от авиаперевозчика письменное уведомление с указанием правил компенсации и помощи. В случае отмены рейса авиакомпания должна предложить пассажиру либо возмещение стоимости билета, либо другие средства для достижения конечного пункта назначения», – сказала Таммару.
И Кристина Таммару, и Алексей Жемков рекомендуют, чтобы в случае обоснованной жалобы на авиакомпанию по поводу отказа в посадке на рейс, отмены или длительной задержки рейса, жалоба сначала была адресована авиакомпании, выполняющей рейс. «Для этого можно использовать специальный бланк, – говорит Таммару. – Сохраните копию бланка!»
Алексей Жемков добавляет, что страхование путешествий Swedbank компенсирует экстраординарную задержку или отмену рейса, но это при условии, что пассажир сначала свяжется со своей туристической компанией или авиакомпанией, и выяснит причину ситуации, а также узнает, предусмотрена ли компенсация от авиакомпании.