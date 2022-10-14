Пт, 14.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Собираетесь в поездку? Эксперты рассказали, как избежать проблем при авиапутешествиях

rus.postimees.ee
Собираетесь в поездку? Эксперты рассказали, как избежать проблем при авиапутешествиях
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Konstantin Sednev

Скоро наступят школьные каникулы, и это прекрасная возможность спланировать семейную поездку, чтобы продлить лето. Чтобы дальние поездки прошли гладко, полезно будет обратить внимание на некоторые тонкости, связанные с работой аэропорта и страхованием путешествий.

Полезными советами, о которых стоит вспомнить перед планированием поездки и покупкой билетов, делятся руководитель отдела консультирования потребителей и предпринимателей Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Кристина Таммару, и руководитель сферы страхования рисков Swedbank Алексей Жемков.

Проведите тщательную «домашнюю работу»

  1. Нашли подходящее место и уже торопитесь потратиться на авиабилеты? Убедитесь, что выбранная вами авиакомпания не участвует в забастовке. Если оказалось, что участвует, эксперты советуют найти другой способ добраться до места назначения, потому что если ваша поездка будет задержана или отменена из-за предварительно планировавшейся забастовки, ваше страхование путешествий не покроет, например, покупку новых билетов. Однако если забастовка произойдет неожиданно, уже после покупки авиабилетов, страхование путешествий возместит понесенные убытки.
  2. Если вам нужно сделать пересадку в другой стране, чтобы добраться до места назначения, стоит проверить, сколько времени у вас на это есть. В настоящее время в аэропортах напряженная ситуация: забастовки, отмены, задержки. Это привело к довольно длинным очередям на прохождение контроля безопасности, на проверку паспортов и багажа, регистрации и т. д. Время регистрации очень плотное. Стоит помнить, что любые дополнительные расходы, понесенные из-за неправильного планирования времени, не покрываются страхованием путешествий. Например, Таллиннский аэропорт на своем сайте рекомендует прибыть в аэропорт за два часа до вылета.
  3. Проверьте, соответствуют ли ваши документы требованиям страны назначения. Некоторые страны требуют, чтобы паспорт был действителен как минимум в течение шести месяцев после окончания поездки, некоторые – в течение года. Есть страны, в которые требуется виза, справка о прививках и т. д. Если ваши документы в порядке, убедитесь, что и ваши попутчики также проверили свои документы. Узнайте больше на странице Reisi Targalt.
  4. На странице Reisi Targalt также можно найти информацию о правилах, касающихся COVID-19, которые действуют в данный момент в стране назначения.
  5. Проверьте время заселения и выезда из отеля, а также условия отмены бронирования. Например, не в каждом отеле или гостевой квартире есть круглосуточное обслуживание, поэтому нужно будет прибыть в оговоренное время или до определенного времени, после которого уже не будет возможности заселиться. Чтобы избежать этого, в случае, если вы прибудете позже, лучше сообщить о задержке в отель.
  6. Узнайте о своих правах как путешественника на сайте Консультационного центра Евросоюза для потребителей consumer.ee и убедитесь, что страхование путешествий отвечает вашим потребностям.

После того как вы провели эту домашнюю работу и купили билеты, эксперты советуют зарегистрировать свою поездку на сайте Министерства иностранных дел. Это необходимо на случай, если в стране, куда вы едете, произойдет что-то непредвиденное: стихийное бедствие, террористический акт или еще что-либо неожиданное, Министерство иностранных дел могло бы с вами связаться и при необходимости организовать ваш обратный путь домой.

Если ваша поездка перебронирована или отменена, о чем нужно знать

Если вы оказались в ситуации, когда ваш рейс значительно задерживается, отменяется или вам отказывают в посадке, потому что билетов было продано больше, чем имеется мест, в первую очередь, обратитесь к сотруднику или представителю авиакомпании.

«Европейский союз разработал перечень прав для обеспечения справедливого обращения с авиапассажирами», – говорит Кристина Таммару, добавляя, что авиакомпания, выполняющая рейс, несет ответственность за пассажира и его багаж, и должна соблюдать права пассажира.

«Любой пассажир, которому отказано в посадке, рейс которого отменен или который пострадал от задержки рейса на два часа и более, должен получить от авиаперевозчика письменное уведомление с указанием правил компенсации и помощи. В случае отмены рейса авиакомпания должна предложить пассажиру либо возмещение стоимости билета, либо другие средства для достижения конечного пункта назначения», – сказала Таммару.

И Кристина Таммару, и Алексей Жемков рекомендуют, чтобы в случае обоснованной жалобы на авиакомпанию по поводу отказа в посадке на рейс, отмены или длительной задержки рейса, жалоба сначала была адресована авиакомпании, выполняющей рейс. «Для этого можно использовать специальный бланк, – говорит Таммару. – Сохраните копию бланка!»

Алексей Жемков добавляет, что страхование путешествий Swedbank компенсирует экстраординарную задержку или отмену рейса, но это при условии, что пассажир сначала свяжется со своей туристической компанией или авиакомпанией, и выяснит причину ситуации, а также узнает, предусмотрена ли компенсация от авиакомпании.

Ключевые слова
Наверх