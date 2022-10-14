Собираетесь в поездку? Эксперты рассказали, как избежать проблем при авиапутешествиях

После того как вы провели эту домашнюю работу и купили билеты, эксперты советуют зарегистрировать свою поездку на сайте Министерства иностранных дел. Это необходимо на случай, если в стране, куда вы едете, произойдет что-то непредвиденное: стихийное бедствие, террористический акт или еще что-либо неожиданное, Министерство иностранных дел могло бы с вами связаться и при необходимости организовать ваш обратный путь домой.

Если ваша поездка перебронирована или отменена, о чем нужно знать

Если вы оказались в ситуации, когда ваш рейс значительно задерживается, отменяется или вам отказывают в посадке, потому что билетов было продано больше, чем имеется мест, в первую очередь, обратитесь к сотруднику или представителю авиакомпании.

«Европейский союз разработал перечень прав для обеспечения справедливого обращения с авиапассажирами», – говорит Кристина Таммару, добавляя, что авиакомпания, выполняющая рейс, несет ответственность за пассажира и его багаж, и должна соблюдать права пассажира.

«Любой пассажир, которому отказано в посадке, рейс которого отменен или который пострадал от задержки рейса на два часа и более, должен получить от авиаперевозчика письменное уведомление с указанием правил компенсации и помощи. В случае отмены рейса авиакомпания должна предложить пассажиру либо возмещение стоимости билета, либо другие средства для достижения конечного пункта назначения», – сказала Таммару.

И Кристина Таммару, и Алексей Жемков рекомендуют, чтобы в случае обоснованной жалобы на авиакомпанию по поводу отказа в посадке на рейс, отмены или длительной задержки рейса, жалоба сначала была адресована авиакомпании, выполняющей рейс. «Для этого можно использовать специальный бланк, – говорит Таммару. – Сохраните копию бланка!»