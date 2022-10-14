Под руководством министра государственного управления Рийны Солман правительство в сотрудничестве с министерствами, местными самоуправлениями, университетами и экспертами, хочет разработать для различных регионов Эстонии планы развития, которые помогли бы связать региональную политическую деятельность с местными целями развития, а затем реализовывать их более активно.
Государство в сотрудничестве с экспертами разработает планы регионального развития
«Одним из ключевых вопросов является, как уменьшить региональное неравенство. Чтобы семьи жили по всей Эстонии, а необходимые для жизни услуги и инфраструктура предоставлялись и за пределами Харьюмаа и Тартумаа», – сказала Солман в пресс-релизе.
«Везде в Эстонии есть потенциал для работы рядом с домом и предоставления необходимых для жизни услуг. Однако стало ясно, что у местных самоуправлений нет равных возможностей для развития жизни на местном уровне, и те регионы, что находятся дальше от столицы и центра, нуждаются в большей поддержке не только для поддержания жизни в регионе, но и для его бурного развития», – добавила она.
Солман отметила, что государство пыталось уменьшить неравенство с помощью различных мер поддержки, но этого недостаточно. «В качестве одного из новых решений мы видим пилотный проект региональных соглашений и советов по развитию, где потребности и направления развития региона объединяются в сотрудничестве государства, муниципалитетов и предприимчивых людей региона и согласовывается план действий по достижению поставленных целей. Определенное сходство можно увидеть, например, во вновь созданных соглашениях между самоуправлениями и предпринимателями во время подготовки плана справедливого перехода для Ида-Вирумаа, созданного в сотрудничестве с государством», – пояснила министр.
В качестве пилотного проекта такое соглашение о межуездном развитии предлагается начать в Южной Эстонии, где в пятницу состоится семинар по региональному развитию. На нем министр государственного управления также представит эту идею. Южная Эстония уже имеет инициативы сотрудничества в рамках Южно-Эстонского договора о сотрудничестве и Тарту 2024 в качестве культурной столицы Европы, поэтому процесс заключения соглашения о региональном развитии можно рассматривать как естественное продолжение этих мероприятий.