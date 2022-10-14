Государство в сотрудничестве с экспертами разработает планы регионального развития

«Одним из ключевых вопросов является, как уменьшить региональное неравенство. Чтобы семьи жили по всей Эстонии, а необходимые для жизни услуги и инфраструктура предоставлялись и за пределами Харьюмаа и Тартумаа», – сказала Солман в пресс-релизе.

«Везде в Эстонии есть потенциал для работы рядом с домом и предоставления необходимых для жизни услуг. Однако стало ясно, что у местных самоуправлений нет равных возможностей для развития жизни на местном уровне, и те регионы, что находятся дальше от столицы и центра, нуждаются в большей поддержке не только для поддержания жизни в регионе, но и для его бурного развития», – добавила она.

Солман отметила, что государство пыталось уменьшить неравенство с помощью различных мер поддержки, но этого недостаточно. «В качестве одного из новых решений мы видим пилотный проект региональных соглашений и советов по развитию, где потребности и направления развития региона объединяются в сотрудничестве государства, муниципалитетов и предприимчивых людей региона и согласовывается план действий по достижению поставленных целей. Определенное сходство можно увидеть, например, во вновь созданных соглашениях между самоуправлениями и предпринимателями во время подготовки плана справедливого перехода для Ида-Вирумаа, созданного в сотрудничестве с государством», – пояснила министр.