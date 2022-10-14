Серия учений «Шип» подошла к концу

«Мы отработали все что хотели, теперь бригада намного лучше подготовлена к выполнению боевых задач», – отметил командир 1-й пехотной бригады полковник Андрус Мерило. По его словам, учения Bold Hussar помогли закрепить навыки и уделить внимание узким местам с целью совершенствования процедур.

В маневрах Bold Hussar участвовало почти 2000 военнослужащих союзников из боевой группы НАТО, Скаутского и Караульного батальонов, штаба 1-й пехотной бригады и подразделений бригадного подчинения, Академии Сил обороны и военно-воздушных сил. За поддержку с воздуха отвечали вертолеты R-44 Robinson, учебно-тренировочные самолеты L-39 ВВС Эстонии, истребители Eurofighter Великобритании и Германии, а также истребители F-16 Бельгии.

Учения Bold Hussar проводились с целью завершения интеграции боевой группы НАТО в состав 1-й пехотной бригады и адаптации союзников к действиям в условиях эстонского ландшафта. В ходе учений иностранные контингенты смогли отработать ведение оборонительных и наступательных боев под общим руководством командира 1-й пехотной бригады.

«Мы сплели воедино тактику, технические возможности и процедуры военнослужащих Франции, Дании и Эстонии с потенциалом британского контингента, чтобы могли работать и достигать общих целей в составе одной команды», – указал командир боевой группы НАТО подполковник Уиллиам Ходкинсон.

Учения «Шип» начались 22 сентября с проверки боеготовности частей резерва. Этот этап маневров проводился в северо-восточной Эстонии вплоть до 28 сентября.

Заключительная часть маневров «Шип» охватила дружинников Кайтселийта, кадровых военных и резервистов Сил обороны, а также союзников. Занятия проводились по всей стране в воздухе, на море и суше. Учения позволили отработать территориальную оборону, завершить интеграцию подразделений союзников в состав эстонских вооруженных сил и сотрудничество государственных учреждений в условиях кризиса.